الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني العديد من الأشخاص مع التقدم في العمر من ظهور تجاعيد وخطوط على البشرة، مما يشعرون بالانزعاج والقلق دائماً، وما لا يعرفه الكثيرون أن البشرة تكون بحاجة إلى عناية كبيرة واهتمام لإبعاد شبح الشيخوخة والتجاعيد عنها، وبالتالي فإن أحد الحلول التي تساعد في تجنب هذه المشكلة هي الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وتعيد لها نضارتها وتحول الجلد المترهل إلى آخر أكثر شبابًا وصحة.

أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال.. هيخليكي قمر 14

فتوجد 4 أنواع زيوت عند المداومة على استخدامها يكون لها مفعول السحر، وفقًا لما ذكره موقع “magichealthytips” كالتالي:

زيت اللبان

يعد زيت اللبان هو من أكثر الزيوت المفيدة للبشرة والصحة العامة، حيث يستخدم لعلاج الكثير من مشاكل البشرة وأثبت جدارته من بينها إزالة البقع العمرية وبقع الشمس، مضاد للبكتيريا ويساعد على شد البشرة من جديد.

زيت زهر البرتقال

هو من أفضل أنواع الزيوت للبشرة ولكن وجوده نادر للغاية وينبغي الحصول عليه من مصدر موثوق، يحتوي على مادة كيميائية معروفة باسم “سترات” والتي تساعد على تجديد خلايا بشرتك وشد الجلد من جديد.

زيت اللافندر

بالإضافة إلى أن زيت اللافندر هو أفضل زيت للبشرة، حيث يساهم في التئام الجروح ويساعد البشرة على التعافي من حروق الشمس ويعمل زيت اللافندر على تجديد بشرتك عند استخدامه بسبب احتوائه على مضادات للأكسدة ولكن ينبغي تخفيفه بعيدًا عن الجلد.

زيت بذور العنب

يحتوي زيت بذور العنب على مواد تساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد ويحافظ على مرونة الجلد، إذ يحتوي على عدة مركبات قابضة للمسام ويستخدم في الكثير من منتجات مكافحة الشيخوخة والحفاظ على الشباب.