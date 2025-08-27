"فاكهة نزلت من الجنة"...غنية بالفيتامينات والمعادن تعالج السكري وامرض القلب تناولها بكثرة؟؟ ستدهشك

الرياض - كتبت رنا صلاح - طوال فصل الصيف يلجأ الكثيرون إلى تناول التين البرشومي لما يتميز به من مذاق حلو ومنعش، إضافةً إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات، الأمر الذي يجعله من أكثر الفواكه شعبية في هذا الموسم وفيما يلي نستعرض أبرز فوائده الصحية والكميات المناسبة لتناوله.

يُعد التين البرشومي مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف، حيث يحتوي على فيتامينات A وC ومجموعة من فيتامينات B، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، مما يجعله ذا فوائد متعددة، من أهمها:

يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة.

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تنظيف الجسم.

يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

يحسن من وظائف الأمعاء ويخفف من حالات الإسهال.

يمنح الجسم شعورًا بالامتلاء بفضل احتوائه على الألياف.

مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

يعزز نشاط وحيوية الجسم لاحتوائه على زيوت مطهرة.

يقوي مناعة الجهاز الهضمي ويدعم الصحة العامة بفضل محتواه من الحديد.

الكمية المناسبة لتناول التين البرشومي

يوضح د. محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية والسمنة والنحافة، أن الكمية الموصى بها تتراوح بين ثمرتين إلى ثلاث ثمرات يوميا للأشخاص الأصحاء، بينما ينصح مرضى السكري بالاكتفاء بثمرة واحدة فقط، أو كوب واحد من عصيره، وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

نصائح واحتياطات عند تناوله