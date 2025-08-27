الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من النساء بشعر طويل، كثيف ولامع، لكن معظم المنتجات الكيميائية قد تُرهق الشعر وتسبب تلفه مع الوقت. لذلك تبقى الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل، فهي تغذي فروة الرأس، تحفّز النمو، وتؤخر الشيب المبكر بطريقة آمنة وفعّالة.

"سر الكوافيرة اتكشف".. عشبة طبيعية هتطول شعرك وتعالج الشيب بسرعة خيالية!!

وصفة سحرية لتكثيف الشعر ومنع التساقط

إذا كان شعرك خفيفًا ويتساقط باستمرار، جربي هذه الخلطة الطبيعية:

إكليل الجبل (الروزماري): اغلي ملعقة كبيرة في كوب ماء، واتركيه حتى يبرد.

القرفة: أضيفي ملعقة صغيرة مطحونة.

طريقة الاستخدام:

صفي المزيج وضعيه في بخاخ، ثم رشيه يوميًا على فروة الرأس مع تدليك بسيط.

مع الاستمرار ستلاحظين خلال أسابيع أن شعرك صار أكثف وأقوى من قبل!

ماسك عميق لترطيب ولمعان الشعر

لو نفسك في شعر ناعم وحريري من غير منتجات غالية:

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكركديه المطحون.

ملعقة صغيرة من المايونيز للترطيب الفائق.

طريقة الاستخدام: