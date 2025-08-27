الرياض - كتبت رنا صلاح - الكزبرة ليست مجرد نبتة تضاف إلى الأطعمة لإعطاء نكهة مميزة، بل هي عشبة تمتلك قدرة مدهشة على دعم صحة الجسم بشكل شامل، إذ تساعد في تنقية الأعضاء الداخلية وإزالة السموم المتراكمة، وخاصة الزئبق الذي يُعد من أخطر المعادن الثقيلة، ومن ثم فإن إدخال الكزبرة ضمن النظام الغذائي قد يكون خطوة فعالة نحو تعزيز حيوية الجسم بشكل طبيعي.

تصنع المعجزات: عشبة خضراء برائحة حلوة وبسعر التراب تزيل السموم من الجسم وتمنع ارتفاع سكر الدم.. وفوائد أخرى

تحتوي الكزبرة على مجموعة واسعة من المعادن والفيتامينات التي تجعلها من أهم الأعشاب المفيدة للصحة، فهي غنية بالكالسيوم بنسبة ملحوظة، كما توفر للجسم كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل، إضافة إلى الحديد الذي يعزز صحة الدم، وكذلك المغنيسيوم والمنغنيز اللذان يدعمان وظائف الأعصاب والعضلات، وبفضل هذه التركيبة الفريدة تساهم الكزبرة في الحفاظ على توازن الجسم والوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

طرق الاستهلاك ودول الإنتاج

يتم زراعة الكزبرة في العديد من الدول مثل روسيا والمجر ومصر والمغرب وإيران، ومنها يتم توزيعها إلى مختلف أنحاء العالم، أما عن طرق تناولها فيمكن الاستفادة منها كمشروب مغلي يمد الجسم بالعناصر الضرورية، أو إضافتها إلى الأطعمة اليومية سواء في وجبات الإفطار أو الغداء، كما تحتوي على زيوت طيارة مثل اللينالول والكافور والليمونين التي تمنحها خصائص مميزة، الأمر الذي يجعلها خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة والنشاط عند استخدامها باستمرار.