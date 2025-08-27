الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير من الناس يبحثون عن علاج سريع وفعّال لأعراض السعال والزكام خاصة في فصل الشتاء، وبينما يلجأ البعض إلى الأدوية الكيميائية، يفضل آخرون الاعتماد على الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر القرون، ومن أبرز هذه الأعشاب نبات الرجلة أو ما يُعرف بالبقلة، والذي يتميز برائحته القوية لكنه في المقابل يعد مخزنًا للفوائد الصحية المدهشة.

“العلاج الفعال للسعال والزكام في دقائق”… هذه العشبة الجبارة تجدد الكبد وتحارب الكولسترول والدهون الثلاثية

تُعتبر الرجلة من النباتات الغنية بالأوميجا 3 التي تساهم في دعم صحة الدماغ والوقاية من التهابات المفاصل، كما تحتوي على حمض اللينولينيك الذي يساعد في حماية القلب من الأمراض المختلفة وتنظيم عمل الأوعية الدموية، وهذا يجعل الرجلة خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة العامة بشكل طبيعي.

فيتامينات ومعادن تحمي الجسم

بالإضافة إلى ذلك تحتوي الرجلة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وهـ وج، مما يمنحها دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، كما أنها غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة العظام والعضلات، فضلًا عن البوتاسيوم الذي يساهم في ضبط ضغط الدم، والحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم بكفاءة.

الأضرار المحتملة للرجلة

رغم هذه الفوائد الكبيرة إلا أن الرجلة ليست آمنة تمامًا في جميع الحالات، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من حمض الأوكساليك الذي قد يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، كما يُنصح بتجنبها من قبل النساء الحوامل لأنها قد تسبب مشكلات صحية خطيرة مثل الإجهاض، لذلك يجب تناولها بحذر واعتدال.

الرجلة نبات فريد يجمع بين الفائدة الغذائية والعلاجية، فهي تساعد على محاربة الكولسترول والدهون الثلاثية وتدعم صحة الكبد والجسم ككل، لكن من المهم استهلاكها بحذر خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية معينة.