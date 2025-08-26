الرياض - كتبت رنا صلاح - إزالة الشعر الزائد من الوجه أو الجسم من أكتر المهام المرهقة لأي سيدة، خاصة مع الطرق التقليدية المؤلمة زي الشمع والحلاقة اللي بتسبب تهيج واحمرار. لكن المفاجأة إن في طريقة طبيعية وآمنة 100% باستخدام الفازلين تخلصك من الشعر الزائد من غير أي ألم، وفي نفس الوقت تمنح بشرتك نعومة فائقة كالحرير!

"السر اللي مخبيينه خبراء التجميل".. تخلصي من الشعر الزائد في دقائق بالفازلين وبطريقة آمنة 100%!!

ترطيب عميق للبشرة: بيحافظ على رطوبة الجلد ويخلي إزالة الشعر أسهل.

يمنع التهيج والاحمرار: مناسب حتى للبشرة الحساسة.

بدون ألم: طريقة لطيفة وبديلة عن الوسائل التقليدية.

طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر:

1. تحضير البشرة: اغسلي المنطقة المراد إزالة الشعر منها بماء فاتر وصابون لطيف، وجففيها جيدًا.

2. تطبيق الفازلين: افردي طبقة رقيقة من كريم الفازلين على المنطقة بحيث يغطي الشعر بالكامل.

3. التغطية: ضعي ورقة، قطعة شاش أو قماش ناعم فوق الفازلين (ممكن استخدام ورق إزالة الشعر أو شريط لاصق).

4. الإزالة: اتركيه 5–10 دقائق، ثم اسحبي الورقة بسرعة عكس اتجاه نمو الشعر.

5. الترطيب: اغسلي بشرتك بماء دافئ وادهني كريم مرطب لتهدئة الجلد.

مزايا هذه الطريقة: