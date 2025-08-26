الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد إكليل الجبل من أقدم وأهم الأعشاب التي عُرفت بفوائدها الجمالية للشعر، إذ أثبت فعاليته الكبيرة في علاج مشكلات متعددة مثل التلف، القشرة، التقصف، وتساقط الشعر. وعند استخدامه بالطريقة الصحيحة ضمن الوصفات الطبيعية، تظهر نتائجه المذهلة في فترة وجيزة.

"هتفتكري نفسك لبست باروكة".. سر إكليل الجبل اللي بيوقف التساقط وبيخلي الشعر يطول أضعاف بسرعة

ولمحبي الوصفات المنزلية، نقدم لكم وصفة بسيطة وفعّالة تعتمد على مزيج من إكليل الجبل مع مكونات طبيعية أخرى تمنح الشعر الصحة واللمعان.

مكونات وصفة إكليل الجبل للشعر

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

5 ملاعق من زيت إكليل الجبل.

طريقة التحضير والاستخدام:

1. في وعاء عميق، ضعي زيت إكليل الجبل مع زيت الحلبة على نار هادئة، مع التحريك المستمر حتى يمتزج الخليط جيدًا.

2. أضيفي جل الصبار تدريجيًا مع التقليب، ثم ارفعي الخليط عن النار.

3. اتركي المزيج حتى يبرد تمامًا.

4. وزعيه على شعر نظيف وجاف من الجذور وحتى الأطراف.

5. اتركيه لمدة ساعتين على الأقل، ثم اغسليه جيدًا بالشامبو.

النتيجة: شعر أكثر قوة ولمعانًا، خالٍ من التقصف والقشرة مع الاستخدام المنتظم.