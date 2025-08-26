الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل انتشار الأمراض وتزايد الضغوط الحياتية، بات البحث عن وسائل طبيعية لتعزيز جهاز المناعة أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة العامة، ولأن المناعة القوية تمثل خط الدفاع الأول ضد العدوى والأمراض، فقد اتجه الكثيرون إلى الأعشاب والزيوت الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر الزمن، من أبرز هذه العناصر زيت الزيتون والقرنفل، وهما مكونان يتمتعان بخصائص طبية رائعة لا تقتصر على تعزيز المناعة فقط، بل تمتد لتشمل الجمال والصحة بشكل عام، ومن خلال هذا المقال عبر بوابة الزهراء، نسلط الضوء على خلطة مدهشة تجمع بين هذين المكونين لتعزيز الصحة بمختلف جوانبها.

«الفكره اللى هتغير حياتك».. ضعي القرنفل مع زيت الزيتون على هذا المكان ولن تصدقي ما سيحدث بعدها.. ياريتني

ملعقتان من زيت القرنفل

نصف كوب من زيت الزيتون

زجاجة كبيرة لتخزين الخليط

خطوات تحضير واستخدام الخلطة

الخطوة الأولى: في وعاء مناسب، أضيفي ربع كوب من زيت الزيتون

الخطوة الثانية: أضيفي ملعقة من زيت القرنفل إلى الوعاء

الخطوة الثالثة: امزجي المكونات جيدا حتى يتكون خليط متجانس

الخطوة الرابعة: ضعي الوعاء داخل إناء يحتوي على ماء مغلي لتسخين المزيج على حمام بخار

الخطوة الخامسة: دلكي الخليط على فروة الرأس مع الحرص على توزيعه بشكل متساو

الخطوة السادسة: بعد التدليك، قومي بغسل شعرك وتجفيفه بالطريقة المعتادة

الفوائد الصحية والجمالية للخلطة