الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التحذيرات الطبية المتزايدة من نقص فيتامين D، خاصة بين سكان المدن الذين يعيشون نمط حياة عصريًا يقل فيه التعرض لأشعة الشمس، بات هذا الفيتامين مصدر قلق صحي متنامٍ.

5 أطعمة نباتية تعزز فيتامين D دون مكملات

ورغم أن الجسم البشري قادر على إنتاج فيتامين D بشكل كامل عند التعرض الكافي لضوء الشمس، فإن كثيرين يلجأون إلى المكملات الدوائية من أقراص وقطرات، التي تُعرض في الصيدليات كحلول فورية، إلا أن الخبراء ينصحون بالتريث قبل استخدامها، والبحث عن مصادر طبيعية أكثر أمانًا واستدامة.



ويُعدّ ضوء الشمس المصدر الأمثل للحصول على هذا الفيتامين الحيوي، لكن التغذية تلعب دورًا محوريًا في دعمه، خاصة لدى النباتيين الذين لا يتناولون الأسماك أو المنتجات الحيوانية الغنية به. وفي هذا السياق، يوصي الخبراء بخمسة أطعمة نباتية تُسهم في تعزيز مستويات فيتامين D بشكل فعّال:



أولًا، منتجات الألبان المدعمة، التي تُعد من أكثر الإجراءات الصحية العامة فعالية، حيث تُضاف مادة فيتامين D إلى أنواع عديدة من الزبادي والأجبان المعلبة أثناء التصنيع في العديد من الدول. ويحوّل هذا التدعيم البسيط كوبًا يوميًا من الحليب أو وعاءً من اللبن الرائب إلى مصدر غذائي غني بهذا الفيتامين.



ثانيًا، الفطر، الذي يُعتبر من الأطعمة النباتية القليلة القادرة على إنتاج فيتامين D عند تعرضها لأشعة الشمس، بطريقة مشابهة للبشرة البشرية.

وتختلف مستويات الفيتامين بين أنواع الفطر، إذ يحتوي فطر شيتاكي ومايتاكي وبورتوبيللو، سواء المجفف بالشمس أو المزروع تحت الأشعة فوق البنفسجية، على نسب مرتفعة من فيتامين D، بينما يكاد يخلو فطر الأزرار الشاحب المعتاد، المزروع داخليًا والمُباع مغلفًا بالبلاستيك، من هذه المادة.

ويتميّز الفطر أيضًا بغناه بمضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والإرغوثيونين، التي تُقوي جهاز المناعة.



ثالثًا، الحليب النباتي المدعم، مثل حليب الصويا واللوز والشوفان، الذي يُعد خيارًا مثاليًا للنباتيين.

وتُدمج العديد من العلامات التجارية فيتامين D مع الكالسيوم لتحسين الامتصاص، ما يجعل هذه الأنواع من الحليب وسيلة سهلة وفعالة للوقاية من نقص الفيتامين.



رابعًا، حبوب الراجي، أو الدخن الإصبعي، التي تُعد جزءًا من الأنظمة الغذائية التقليدية في الهند، وتُعرف بغناها بالكالسيوم والحديد.

ويحتوي الراجي المجفف بالشمس أو المنبت على كميات صغيرة لكنها قيّمة من فيتامين D، ما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا ضمن النظام النباتي.



خامسًا، حبوب الإفطار المدعمة، التي تُسوّق عادةً على أنها "أغذية صحية"، وتُدعّم بمستويات عالية من فيتامين D، تفوق أحيانًا تلك الموجودة في الحليب العادي.

وعلى الرغم من أن الحبوب الأساسية لا تحتوي على الفيتامين بشكل طبيعي، فإن التدعيم المدروس يجعلها مصدرًا موثوقًا، خاصة للأطفال في مرحلة النمو والبالغين الذين يعيشون حياة عملية مزدحمة.



وبذلك، تُقدّم هذه الأطعمة النباتية حلولًا غذائية فعالة وآمنة لتعزيز مستويات فيتامين D، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على المكملات، مع الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.