الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعدّ صودا الخبز من المكونات متعددة الاستخدامات في المجال التجميلي، وقد كشفت تقارير حديثة عن قدرتها الفعالة في تعزيز نمو الأظافر وحمايتها من التكسّر خلال فترة قصيرة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعناية اليومية، خاصة لمن يعانون من هشاشة الأظافر أو بطء نموها.

خلطة طبيعية تُعيد للأظافر قوتها ولمعانها

وتعتمد الخلطة الأساسية على مزج ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقة واحدة من بيروكسيد الهيدروجين، إلى جانب بضع قطرات من عصير الليمون، للحصول على قوام يشبه العجينة.

يُطبّق هذا المزيج على الأظافر ويُفرك بلطف لمدة خمس دقائق، ثم يُشطف بالماء الفاتر، ويُستكمل العلاج بترطيب اليدين والأظافر باستخدام كريم غني أو زيت طبيعي مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند. ويُنصح بتكرار هذه الخطوة يوميًا لمدة 15 يومًا لتحقيق نتائج ملموسة.



وتعمل هذه الخلطة على إزالة المواد الكيميائية الضارة التي تُضعف الكيراتين، وهو البروتين الأساسي في تكوين الأظافر، كما يُسهم بيروكسيد الهيدروجين في إزالة الاصفرار وتنظيف الظفر من أي عدوى فطرية، بينما يُساعد عصير الليمون على تبييض سطح الظفر وتعزيز مظهره الصحي.



إلى جانب هذه الخلطة، يُعدّ الفازلين علاجًا بسيطًا وفعّالًا لتقوية الأظافر، إذ يُنصح بوضعه مساءً وتدليكه جيدًا قبل ارتداء قفازات قطنية أثناء النوم، لتغذية الأظافر وحمايتها من التكسّر.

كما يمكن تحضير خلطة منزلية أخرى عبر تسخين زيت الزيتون وإضافة عصير الليمون إليه، ثم نقع أطراف الأصابع في الخليط لمدة خمس دقائق، يليها ضغط الأظافر على لب قطعة الليمون المستخدمة، وغسل اليدين بالماء الفاتر والصابون البلدي. ويُنصح بتكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعيًا.



أما في حال استمرار مشكلة التكسّر، فقد يكون السبب داخليًا، ويمكن علاجه عبر تناول محلول كلوريد المغنيسيوم، وذلك بإضافة ملعقة كبيرة منه إلى لتر من الماء وتناول كوب واحد يوميًا لمدة شهر. يُساعد هذا المحلول على تقوية الأظافر، ويُنشّط وظائف الجسم، ويُحارب التعب والاكتئاب الموسمي، ويمكن تكرار العلاج ثلاث إلى أربع مرات سنويًا.

ومن النصائح العملية التي يُوصي بها الخبراء: