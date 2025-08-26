الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الاهتمام بالتغذية الصحية وخطط إنقاص الوزن، تبرز الفواكه المجففة كخيار مثالي للوجبات الخفيفة، وعلى رأسها التين والتمر، لما يتمتعان به من مذاق حلو طبيعي وغنى بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية.

التين يتفوّق على التمر في خسارة الوزن

لكن رغم تشابه فوائدهما العامة، فإن الاختلافات الدقيقة في تركيبة كل منهما تجعل أحدهما أكثر ملاءمة من الآخر لمن يسعى إلى فقدان الوزن.



بحسب تقرير نشره موقع "Times of India"، فإن التين المجفف يُعد خيارًا أكثر فعالية في إدارة الوزن، نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية ومؤشره الجلايسيمي مقارنةً بالتمر، الذي يمنح دفعة سريعة من الطاقة لكنه يحتوي على كمية أكبر من السكر والسعرات.

المؤشر الجلايسيمي وتأثيره على الشهية

المؤشر الجلايسيمي هو مقياس يُستخدم لتحديد مدى سرعة تأثير الطعام على رفع مستويات السكر في الدم. فكلما ارتفع المؤشر، زادت احتمالية الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.

يبلغ المؤشر الجلايسيمي للتين المجفف حوالي 61، ما يجعله ضمن النطاق المتوسط.

التين يُمتص ببطء ويُحدث تأثيرًا ألطف على سكر الدم، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من حساسية الأنسولين أو يسعون لتجنب تقلبات السكر.

في المقابل، يُمتص التمر بسرعة أكبر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

السعرات الحرارية والسكريات

يحتوي التمر على نحو 280 إلى 300 سعر حراري لكل 100 غرام، بينما يوفر التين حوالي 70 إلى 75 سعرًا فقط.

التين يُعد منخفض السعرات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يحرصون على الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية.

كلاهما غني بالفركتوز والغلوكوز، لكن التمر يحتوي على كمية أكبر من السكريات في كل حصة.

الألياف والشعور بالشبع

تلعب الألياف دورًا محوريًا في دعم الهضم وتنظيم مستويات السكر، كما تُعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.

يوفر التين نحو 9 إلى 10 غرامات من الألياف لكل 100 غرام، وهي نسبة أعلى قليلاً من التمر.

التمر يحتوي على حوالي 7 إلى 8 غرامات من الألياف، خاصة في أنواع مثل المجدول.

نسبة الألياف إلى السعرات الحرارية في التين تمنحه ميزة إضافية في كبح الشهية دون تحميل الجسم بسعرات زائدة.

التحكم في الكميات

يُمكن تناول كمية أكبر من التين دون تجاوز الحد اليومي من السعرات.

يُفضل تناول التمر بكميات محدودة، لا تتجاوز 2 إلى 3 تمور يوميًا، للحصول على طاقة سريعة دون إفراط.

الفيتامينات والمعادن

التين غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين K، مما يدعم صحة العظام والقلب والعضلات.

التمر يحتوي على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامينات B، ويُعد مفيدًا لتجديد الطاقة ومقاومة التعب.

صحة الجهاز الهضمي ومضادات الأكسدة

كلاهما غني بمضادات الأكسدة التي تُكافح الالتهابات وتُعزز صحة الخلايا.

التين يُساعد على تخفيف الإمساك بفضل أليافه القابلة للذوبان.

التمر يُحسّن الهضم، خاصة عند نقعه وتناوله صباحًا، حيث يُغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة.

في المحصلة، يُمكن إدراج التين والتمر ضمن نظام غذائي متوازن، لكن التين يُوفّر مرونة أكبر لمن يسعى إلى خسارة الوزن، بفضل انخفاض سعراته وارتفاع محتواه من الألياف.