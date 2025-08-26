هتخس من غير ماتحس في لمح البصر...!! طبيب يقدم مشروب سحري لحرق الدهون وخفض الكوليسترول الضار!! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر ورق الغار، المعروف أيضا بورق اللورا، من النباتات التي تمتاز بفوائد متعددة خاصة في مجال فقدان الوزن إذ يساعد على طرد الأملاح الزائدة من الجسم وتنشيط عملية الأيض كما يعتقد أن له دورًا في الوقاية من السحر والحسد وفيما يلي نستعرض أهم فوائد ورق الغار للتنحيف، إلى جانب طرق استخدامه الصحيحة وبعض الوصفات المتنوعة للاستفادة منه بشكل آمن وفعّال.

تستخدم أوراق اللورا عادة للطعام، إلا أن لها فوائد صحية عديدة قد لا يعرفها الكثيرون. فهي تساعد على تنظيف الأعضاء الداخلية وتقليل الشهية المفرطة، كما تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

تعمل أوراق الغار أيضا على تنقية الدم وتنشيط الدورة الدموية، مما يمد خلايا الجسم بالأكسجين، إضافةً إلى دورها في خفض مستوى الجلوكوز بالدم، وهو ما يساهم في تقليل الشهية وضبط الوزن.

ولأنها تمتلك خصائص صفراوية، فإنها تدعم الكبد والمرارة في وظائفهما، كما تعد مدرا طبيعيا للبول يساعد على التخلص من السوائل الزائدة، وبالتالي تقليل الوزن ومن فوائدها الأخرى تحسين الحالة النفسية، والتخفيف من الاكتئاب والأرق المصاحبين لعملية إنقاص الوزن، مع تنحيف الجسم دون الشعور بالتعب.

كذلك تمنع أوراق الغار تورم الأطراف وجفاف الفم الذي قد يظهر عند اتباع أنظمة غذائية غنية بالبروتين، بفضل احتوائها على نسبة قليلة من الكربوهيدرات كما تساهم في تطهير الجسم من السموم والتخلص من السوائل المحتبسة.

طريقة استخدام ورق الغار للتنحيف

يمكن الاستفادة من أوراق الغار في وصفات منزلية، حيث ينصح بتجربتها لمدة 3 أيام متتالية، ثم التوقف لمدة 3 أشهر قبل تكرارها مرة أخرى:

وصفة ورق الغار للتنحيف السريع

يغلى 28 ورقة غار مع لتر واحد من الماء.

يترك المزيج 8 ساعات ثم يُصفّى.

يُشرب على فترات خلال النهار.

وصفة ورق الغار مع القرفة

يغلى لتر ماء مع 6 أوراق غار وعود قرفة لمدة 13 دقيقة.

يترك ليبرد، ثم يُشرب مقدار 150 مل على معدة فارغة مرة واحدة يوميًا.