«هتطلعها من درج المطبخ في بيتك!» .. تمنع ارتفاع السكر في الدم وتخفض الوزن وتقضي على الإمساك في 5 دقائق فقط

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يبحث فيه الجميع عن طرق طبيعية لتعزيز الصحة والحفاظ على الوزن المثالي، يبرز الليمون كخيار مثالي، إذ يحتوي على عناصر غذائية هامة تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وتسهيل الهضم، وتقليل الإمساك، بالإضافة إلى دوره في تحسين صحة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، لذلك يعتبر إدراجه في النظام الغذائي اليومي خطوة فعالة لدعم الصحة العامة.

يُعد الليمون من أهم أصناف الموالح المتوفرة في مصر، ويحتل مركزًا متقدمًا في أسواق التصدير بفضل المناخ الملائم والتربة الغنية، ويتميز بغناه بالفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B، إضافة إلى معادن أساسية تشمل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، مما يجعله فاكهة متكاملة لدعم الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم.

دور الليمون في تفتيت الحصوات وتحسين الهضم

يحتوي الليمون على مادة السترات التي تساعد في تفتيت حصوات الكالسيوم الصغيرة، ومع ذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج، كما يحتوي على مادة دي-ليمونين التي تخفف من عسر الهضم والارتجاع المعدي المريئي، وبالتالي تحسين عملية الهضم بشكل عام، كما يُنصح بشرب عصير الليمون مع الماء الدافئ صباحًا لإزالة السموم وتحفيز حركة الأمعاء.

ضبط السكر والكولسترول وفقدان الوزن

تُساهم الألياف القابلة للذوبان في الليمون، مثل البكتين، في إبطاء الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة الكولسترول الجيد، وبفضل هذه الخصائص، يساعد الليمون على فقدان الوزن تدريجيًا عند دمجه مع نظام غذائي متوازن، كما يمكن إضافته للمشروبات أو السلطات لتحقيق أقصى استفادة.