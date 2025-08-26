الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم اليوم المزدحم بالمعلومات والمشتتات، يعاني كثير من الناس من صعوبة تذكر التفاصيل اليومية، ومع ذلك توجد طرق علمية وتمارين بسيطة يمكنها تعزيز الذاكرة وتحسين الأداء العقلي، هذه الأساليب لا تحتاج إلى أدوات معقدة، بل تعتمد على تنظيم العقل وتحفيز التفكير بشكل مستمر.

“الذاكرة هتبقى حديد”.. أفضل أسلوب لعلاج مشكلة النسيان!!!

إحدى الطرق الفعالة هي استخدام تقنية فيبوناتشي، حيث تُنشأ سلسلة أرقام يبدأ كل رقم فيها بمجموع الرقمين السابقين، مثل 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، وهذه الطريقة تساعد على تنمية التفكير المنطقي والقدرة على التركيز، كما تعمل على تدريب الدماغ على الربط بين الأرقام والأحداث بشكل متتابع.

تقنية فيثاغورس لتقوية الذاكرة قصيرة الأمد

تقنية أخرى مفيدة هي تقنية فيثاغورس، والتي تتطلب من الشخص استرجاع أحداث اليوم بالتفصيل مع الحفاظ على ترتيبها الزمني، ممارسة هذا التمرين بشكل منتظم يعزز الذاكرة قصيرة الأمد ويزيد من الوعي الذاتي، ويجعل الدماغ أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات المهمة بسهولة.

تمارين ذهنية إضافية

بالإضافة إلى التقنيات السابقة، يمكن ممارسة أنشطة مثل الحساب الذهني، حل الكلمات المتقاطعة، وألعاب الذكاء، هذه التمارين تحفز الدماغ وتزيد من القدرة على التذكر، وعند دمجها مع التقنيات الأخرى تتحسن القدرة على معالجة المعلومات واسترجاعها بسرعة.

الانتظام مفتاح النجاح

الأهم هو تخصيص 20 إلى 30 دقيقة يوميًا لممارسة هذه التمارين، إذ أن الانتظام يضمن نتائج ملحوظة ويجعل الدماغ أكثر نشاطًا وقدرة على الاحتفاظ بالمعلومات، وباتباع هذه النصائح يمكن لأي شخص تقوية ذاكرته والحفاظ على صحته العقلية.