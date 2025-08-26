"مشروب تخسيس" ... بذور سحريه برخص التراب تنسف الدهون وتقضي علي الكرش بطريقة لا تخطر علي بال

الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة موجوده في أغلب المنازل سريعة النمو وصالحة للأكل موطنها الأصلي بلاد فارس، ويتم استخدام الأجزاء التي تنمو منها فوق سطح الأرض لصنع الدواء، وقد استخدم حب الشراد في الطب البديل لعلاج السعال، ونقص فيتامين سي (بالإنجليزية: Vitamin C Deficiency)، واحتباس السوائل في الجسم (بالإنجليزية: Fluid Retention )، والإمساك، وضعف الجهاز المناعي، ولكن لا يوجد أدلة علمية تثبت فوائد حب الرشاد.

حيث تعتبر بذور حب الرشاد من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية، وهذا بالاضافة إلى فيتامين C فإن حب الرشاد يعتبر من النباتات الغنية بفيتامين K أيضًا ، وهذا الفيتامين هو الذي يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويمنع تكلس الشرايين، ويقلل حب الرشاد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يعد مصدر غذائي غني بفيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة البصر، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى لحب الرشاد للشعر والعظام والتخسيس وغيرها من الفوائد.

فوائد حب الرشاد للتخسيس

يعد حب الرشاد من النباتات التي قد تساعد على فقدان الوزن الزائد عند إضافتها للنظام الغذائي، بسبب احتوائه كمية عالية من البروتينات النباتية، وعلى كمية قليلة من الدهون ، تشمل طريقة استخدام بذور حب الرشاد للتنحيف من خلال خلطها مع الماء وتناولها على معدة فارغة.

طريقة استخدام “حب الرشاد” للتخسيس

يوجد من حب الرشاد نوعان هما المطحون والبذور، ففي حالة حصولك على البذور قم بتحميصها على النار مع القليل من الملح، ثم نقعها مع الماء، وإخراجها ووضعها في الحليب أو العصير، ثم تناول ملعقة صغيرة منه ،

ويمكن أيضًا استخدامه بالطرق التالية:

منقوع : ينقع ملعقة صغيرة من حب الرشاد في كوب من الماء طوال الليل، ويُشرب صباحًا على الريق.

يُضاف إلى الحليب أو العصائر يوميًا.

ولابد أن يكون تناول عصير حب الرشاد للتنحيف باعتدال وبكميات طبيعية، ويجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام الدوائي له خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.