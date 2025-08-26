الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد الضغوط اليومية وانشغال العقل بمعلومات كثيرة، يصبح الحفاظ على ذاكرة قوية وقدرة على التركيز تحديًا كبيرًا، وفي هذا السياق تبرز عشبة الروز ماري أو إكليل الجبل كخيار طبيعي فعال لتعزيز الوظائف العقلية وتحسين الذاكرة، حيث تحتوي على مركبات تساعد الدماغ على العمل بكفاءة أعلى وتقلل من التأثيرات السلبية للجذور الحرة.

«كوب واحد منه هيخلي الذاكرة ناار».. عشبة واحدة تقضي على النسيان والزهايمر وتنشط الذاكرة وتساعد على التركيز!!

يمكن الاستفادة من هذه العشبة بعدة طرق، أولها شرب شاي الروز ماري من خلال غلي أوراقها في الماء لبضع دقائق ثم تصفيتها، حيث يُنصح بالانتظام في تناوله لتحقيق أفضل النتائج، كما يمكن استخدام الزيت العطري لإكليل الجبل في التدليك أو الاستنشاق، إضافة إلى استخدامه مع زيت حامل، وفي الوقت نفسه يمكن إدراج الروز ماري كتوابل في الطعام اليومي، مما يضيف نكهة مميزة وفوائد صحية.

فوائد الروز ماري للدماغ

تساهم مركبات الأحماض الفينولية والزيوت الأساسية في تعزيز الدورة الدموية، مما يزيد من وصول الأكسجين والمغذيات للدماغ، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في العشبة على حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، بالإضافة إلى أن الروز ماري يقلل التوتر والقلق، وهما من العوامل التي تؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز، علاوة على ذلك تشير الدراسات إلى أن استنشاق الزيت أو استخدامه يعزز التركيز ويحفز الأداء العقلي.

طريقة آمنة وطبيعية

باستخدام الروز ماري بانتظام، يمكن ملاحظة تحسين الذاكرة والتركيز بطريقة طبيعية وآمنة، وهذه العشبة تعد خيارًا ممتازًا لمن يسعى للحفاظ على صحة الدماغ وزيادة فعالية وظائفه دون اللجوء إلى أدوية كيميائية.