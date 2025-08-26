«عشبة معجزة نازله من السما»..يتهاتف عليها جميع الاطباء.. تقضي على الورم تماما وتنمو في اجواء الشتاء ودواء

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر عشبة الرجلة، المعروفة أيضًا بالبقلة أو الفرفحينا، واحدة من النباتات البرية التي تنمو بشكل طبيعي بين الحشائش في مزارع الوادي الجديد، دون الحاجة للزراعة اليدوية، وتتميز بخصائصها الكيميائية التي تجعلها فعالة في مكافحة السرطان وخفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الطب التقليدي الصيني لعلاج العديد من الأمراض، مما يعكس أهميتها الكبيرة للصحة العامة.

طرق تناول عشبة الرجلة

يمكن تناول الرجلة نيئة أو فرمها وطهيها مثل الملوخية أو السبانخ، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز الصحة، كما أن أوراقها الصغيرة والعريضة والسميكة تجعلها سهلة الاستخدام في الأطعمة اليومية، ويُفضل دمجها مع الخبز أو أطباق الخضار للحصول على أقصى فائدة، إذ تساهم في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان.

الفوائد الصحية لعشبة الرجلة

تتمثل فوائد الرجلة في منع التهابات الجهاز الهضمي وعلاج القرحات وطرد الديدان الحلقية من الجسم، كما تساعد على تحسين ليونة المعدة وتخفيف الإسهال الخفيف، وتوقف القيء والغثيان، إضافة إلى علاج الثآليل ووقف نزيف الدم، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على الصداع والحمى، مما يجعلها عشبة متعددة الاستخدامات وفريدة في تأثيرها الصحي.

تأثير الرجلة على الدهون والكوليسترول

أظهرت الدراسات الكيميائية أن الرجلة تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL بشكل كبير، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويجعلها خيارًا طبيعيًا وآمنًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على صحتهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالدهون.