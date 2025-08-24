الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يموج بالامراض وتزداد فيه الضغوط اليومية يصبح البحث عن وسائل طبيعية للحفاظ على صحة الجسد ضرورة ملحة ومن اهم ما يحتاج الى عناية دائمة القولون اذ يعد محور التوازن في الجهاز الهضمي وتنظيفه يمنح الجسم راحة ونشاطا متجددا ولذلك كان اللجوء الى الاعشاب الطبيعية من اقدم وابسط الطرق التي اثبتت فعاليتها عبر العصور.

«حل جبار يغنيكي عن الدكاترة»…. شابة أردنية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق

القولون انبوب عضلي طويل يتصل بالامعاء الدقيقة من جهة وبالمستقيم من جهة اخرى ويتكون من اجزاء عدة اهمها القولون الصاعد والنازل والسيني وتتمثل وظيفته الاساسية في امتصاص الماء والاملاح والعناصر المتبقية من الطعام ثم تمرير الفضلات الى خارج الجسم لهذا فان اي خلل في اداء القولون ينعكس سلبا على صحة الانسان ومن هنا تبرز اهمية تنظيفه بانتظام لضمان قيامه بوظائفه الحيوية على اكمل وجه.

اعشاب وطرق طبيعية لتنظيف القولون

من بين الوسائل الطبيعية التي اشتهرت بقدرتها على تنظيف القولون عشبة السنا حيث تعمل على تنشيط حركة الامعاء وطرد الفضلات بسرعة غير ان استخدامها يحتاج الى اشراف طبي تفاديا لاي اثار جانبية كما يمكن الاعتماد على عصير الليمون الممزوج بالماء الفاتر والعسل ورشة ملح صغيرة للحصول على نتيجة فعالة عند تناوله صباحا على الريق ومن الاعشاب المفيدة ايضا الدردار الاحمر الذي يتميز بخصائص تهدئ المعدة وتساعد في تنظيم قوام البراز سواء في حالات الاسهال او الامساك ومع شرب كميات كافية من الماء تصبح هذه الوصفات الطبيعية وسيلة امنة لاستعادة صحة القولون ونشاط الجهاز الهضمي.