الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما كان السدر أحد الأعشاب الطبيعية التي استخدمت منذ قرون في العناية بالشعر، لما له من قدرة مذهلة على تعزيز النمو، وتنقية فروة الرأس، ومنح الشعر كثافة ولمعانا طبيعيا، ومع اقتراب المناسبات السعيدة كعيد الفطر، تسعى الكثير من السيدات والفتيات للحصول على إطلالة مثالية تتوجها خصلات شعر صحية ولامعة، وفي هذا السياق، نقدم من خلال بوابة الزهراء وصفة طبيعية فعالة تعتمد على السدر، والتي حققت نتائج ملحوظة من الاستخدام الأول، وأثبتت أنها من أفضل الحلول لعلاج تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته خلال فترة قصيرة.

«الكل هينبهر من جمالك»… عشبة ربانية موجودة في كل بيت تطول وتكثف الشعر من الاستخدام الاول

كوب واحد من الزبادي

كوب واحد من الماء الفاتر

ملعقتان كبيرتان من بودرة السدر

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

خطوات تحضير وتطبيق ماسك السدر للشعر

نبدأ بتحضير وعاء عميق ونضع فيه كمية السدر المطلوبة

نضيف الماء الفاتر تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي

نضيف الزبادي إلى الخليط ونقلب جيدا لضمان تداخل المكونات

بعد ذلك، نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس الخليط

عند التأكد من تماسك القوام، نبدأ في توزيع الماسك على فروة الرأس فقط

يجب تجنب وضع الماسك على أطراف الشعر لتفادي حدوث تقصف أو جفاف

نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين كاملتين حتى تمتص فروة الرأس فوائده

بعد انتهاء المدة، نغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب

نتائج مذهلة من أول استخدام

ماسك السدر ليس مجرد وصفة طبيعية بل هو علاج فعال يغذي فروة الرأس ويعيد للشعر حيويته ولمعانه الطبيعي، الاستخدام المنتظم لهذا الماسك يساعد على تقوية الجذور، وزيادة كثافة الشعر وطوله في وقت قياسي، دون الحاجة لأي مواد كيميائية أو منتجات مكلفة، جربيه بنفسك ، وستلاحظين الفرق من أول مرة