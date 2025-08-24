الرياض - كتبت رنا صلاح - الكولاجين من أهم البروتينات المسؤولة عن صحة البشرة ونضارتها، فهو يساعد على مقاومة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، ويمنح الجلد ترطيب ومرونة أكبر بدلا من الاعتماد على المنتجات الصناعية، يمكنك تحضير ماسكات طبيعية في البيت غنية بالكولاجين، تعطي بشرتك نتائج فعّالة وآمنة.

"اية الفوائد السحرية دي كلها".... بشرتك هتبقي مشدودة بكولاجين طبيعي للبشرة من البيت هترجعي اصبي

تقوية البنية الداخلية للجسم.

دعم صحة الجلد وحيويته.

تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ترطيب البشرة بعمق.

تصغير المسام الواسعة.

تهدئة التهابات الجلد وتنقيته.

ماسك الكولاجين مع الطين الفرنسي

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكولاجين.

ملعقة صغيرة من طين الورد الفرنسي.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

الطريقة:

امزجي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة مع تجنب منطقة العين.

اتركيه من 10–15 دقيقة حتى يجف.

رطبي القناع برش قليل من الماء ثم اغسليه جيدًا.

ضعي مرطبك المعتاد للحفاظ على نعومة البشرة.

ماسك البيض والخيار

المكونات:

بياض بيضة.

شرائح خيار.

نصف ملعقة صغيرة من اللبان المر.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزعيه على وجهك واتركيه 15 دقيقة.

اغسلي البشرة جيدًا ورطبيها.

ماسك الكيوي والأفوكادو

المكونات:

ثمرة كيوي.

ثمرة أفوكادو.

الطريقة: