الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد أبرز عوامل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لذلك من الضروري التحكم بها للحفاظ على صحة الجسم بينما يلجأ الكثيرون للأدوية، هناك حلول طبيعية فعالة يمكن أن تكمل العلاج الطبي أو تقلّل الاعتماد على الأدوية في هذا المقال، نستعرض وصفات طبيعية لخفض الكوليسترول وأطعمة تعزز صحة القلب وتنقي الدم من الدهون الضارة.

"سر خطير محش يعرفة"...تعرف على أربع أطعمة سحرية تتناولها مساءا تساعد في خفض مستويات الكوليسترول

إذا كنت تبحث عن طرق فعالة لتقليل الكوليسترول دون الاعتماد الكلي على الأدوية، فهذه بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك دمجها في نظامك اليومي:

الثوم مع الليمون: تناول فصوص الثوم المهروسة مع عصير الليمون على معدة فارغة صباحًا يساعد على تنظيف الأوعية الدموية وتقليل الكوليسترول الضار.

مشروب الشوفان: الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان التي تقلل امتصاص الكوليسترول، ويمكن غليه مع الماء وتناوله على الريق.

خل التفاح مع العسل: ملعقة من خل التفاح ممزوجة بالماء والعسل يوميًا تساعد على ضبط مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول.

الكركم مع الحليب الدافئ: للكركم خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على خفض الكوليسترول، ويفضل تناوله مع الحليب قبل النوم.

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول

إلى جانب الوصفات الطبيعية، يمكن للتغذية اليومية الصحيحة أن تحدث فرقا كبيرا في مستويات الدهون:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، تحتوي على أوميغا-3، وهي دهون صحية تعزز الكوليسترول الجيد (HDL) وتقلل الكوليسترول الضار.

البقوليات مثل العدس والفاصوليا، غنية بالألياف التي تمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة التي تحسن مستويات الكوليسترول عند تناولها بانتظام.

المكسرات مثل الجوز واللوز، تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل الكوليسترول الضار.

نصائح لتعزيز فعالية الوصفات الطبيعية

للحصول على أفضل النتائج، ينصح باتباع بعض العادات الصحية إلى جانب تناول الوصفات والأطعمة:

تجنب الأطعمة المقلية والدهون الحيوانية المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي أو السباحة.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

اتباع نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد والحد من التوتر.