الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم العناية الشخصية، نكتشف كل يوم أسرار جديدة لمنتجات قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل تأثيرًا مذهلًا يتجاوز التوقعات. ومن بين هذه المنتجات يبرز كريم نيفيا الشهير، الذي اعتدنا استخدامه للترطيب فقط، بينما يمكن تحويله إلى وصفة طبيعية خارقة تغيّر حياتكِ الخاصة تمامًا.

«ممنوع لغير المتزوجين» .. وصفة كريم نيفيا اللي قلبت السوشيال ميديا .. هتحققي بيها المعجزة

هذه الوصفة موجّهة خصيصًا للمتزوجات، لأنها تعمل على تجديد البشرة، تحفيز الدورة الدموية، ومنح الجسم نعومة وإشراقة لا مثيل لها، حتى وإن تجاوزتِ سن التسعين!

طريقة تحضير وصفة كريم نيفيا بالنشا

•• المكونات:

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

•• طريقة التحضير والاستخدام:

1. في وعاء صغير، اخلطي كريم نيفيا مع النشا جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

2. نظّفي وجهكِ جيدًا، ثم وزعي الخليط على الوجه والرقبة.

3. اتركي القناع من ساعة إلى ثلاث ساعات كحد أقصى.

4. اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر ولاحظي النعومة والفرق من أول مرة.

فوائد كريم نيفيا للبشرة

ترطيب عميق يمنح بشرتكِ نعومة فائقة ومظهرًا مشرقًا.

تفتيح وتوحيد لون البشرة مع تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

تقليل الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

تعزيز مرونة الجلد ومقاومة الجفاف.

•• استخدامات إضافية لكريم نيفيا

ترطيب الجسم بالكامل خصوصًا المناطق الجافة مثل الكوعين والركبتين.

علاج تجاعيد الشعر وتقصفه عند وضع طبقة خفيفة جدًا.

حماية البشرة من العوامل البيئية القاسية مثل البرد والجفاف.

•• باختصار: وصفة كريم نيفيا مع النشا هي واحدة من أسهل وأقوى الحلول المنزلية التي تمنحكِ بشرة ناعمة، مشرقة، وصحية. جربيها بنفسكِ، وستكتشفين سرًا لن تستغني عنه أبدًا!