يعالج التهاب المفاصل .. 5 فوائد غير متوقعة لـ لبان الدكر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما عُرف لبان الدكر بخصائصه العلاجية، لكن قدراته تتجاوز بكثير ما هو متوقع، حيث بات يُستخدم على نطاق واسع بداية من علاج التهاب المفاصل، علاج مجموعة واسعة من الاضطرابات الصحية، من مشاكل الجهاز الهضمي وصولًا إلى علاج أمراض المفاصل الالتهابية والربو، وحتى الاضطرابات الجلدية المختلفة.
- تخفيف هشاشة العظام: يُقدم اللبان بعض الأمل لمرضى هشاشة العظام، حيث كشفت بعض الدراسات أن هذا العلاج الطبيعي كان الأكثر فعالية عند المقارنة بالعلاج الوهمي في تعزيز مرونة المفاصل وتخفيف آلام الركبة لدى المصابين بهذه الحالة.
- مفيد مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي: يساعد في تخفيف الألم لديهم، وأفادت دراسة أن استخدام كريم يجمع بين اللبان ومكونات أخرى ساهم في تلطيف آلام وتورم المفاصل، لكن، نظرًا لعدم دراسة اللبان بمفرده، فإن مدى فعاليته الحقيقية في هذه الحالة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الابحاث.
- يخفف آلام الجزء السفلي من الظهر: توصلت إحدى الأبحاث الصغيرة أن استخدام زيت اللبان العطري والمر خلال التدليك يساعد في الحد من آلام الظهر لدى المنخرطين في الدراسة عند المقارنة بالعلاج الوهمي.
- مكافحة الشيخوخة: تُظهر الدراسات أن أحماض البوسويليك، المستخلصة من نبات البوسويليا سيراتا (اللبان)، لها دور فعال في مكافحة شيخوخة الجلد تحديدًا عند استخدامها في الكريمات، حيث تم رصد أنها تحسن ملمس الجلد وتقلل من علامات التقدم في السن مثل الخطوط الرقيقة.
- يحد من إحمرار الجلد: يُمكن لكريم اللبان أن يحد من الاحمرار الجلدي المصاحب للعلاج الإشعاعي لسرطان الثدي، تُظهر الابحاث أن استخدامه مرتين يوميًا قد يُساعد المرضى على تجاوز هذا العرض الجانبي بفعالية أكبر.