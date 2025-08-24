الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما عُرف لبان الدكر بخصائصه العلاجية، لكن قدراته تتجاوز بكثير ما هو متوقع، حيث بات يُستخدم على نطاق واسع بداية من علاج التهاب المفاصل، علاج مجموعة واسعة من الاضطرابات الصحية، من مشاكل الجهاز الهضمي وصولًا إلى علاج أمراض المفاصل الالتهابية والربو، وحتى الاضطرابات الجلدية المختلفة.

يعالج التهاب المفاصل .. 5 فوائد غير متوقعة لـ لبان الدكر