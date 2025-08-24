الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعَدّ عشبة البقدونس من أبرز الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من مشكلة الإمساك وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، سواء تم تناولها بشكل مباشر، أو في صورة مشروب أو عصير، كما تتميز هذه العشبة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي جعلتها خياراً أساسياً لدى الكثير من الأشخاص، وفيما يلي نستعرض أهم فوائدها،

سعرها على "قد الإيد".. عشبة تقضي على الإمساك وتقلل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين ج، فيتامين أ والفلافونويدات، والتي تعمل على حماية الخلايا من التلف من خلال مكافحة الجذور الحرة.

يضم نسبة عالية من فيتامين ج الذي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض المختلفة.

توفر ألياف البقدونس دعماً مهماً لصحة الجهاز الهضمي، مما يساهم في الوقاية من الإمساك.

يساعد على تنشيط الكلى وتعزيز قدرتها على التخلص من السموم بشكل أكثر كفاءة.

يساهم في موازنة مستويات سكر الدم، وهو مفيد بشكل خاص لمن يعانون من مقاومة الأنسولين.

يحتوي على فيتامين أ الذي يحمي من العشى الليلي ويدعم صحة العين.

بفضل مضادات الأكسدة، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال الحد من تلف الخلايا.

يمد الجسم بالكالسيوم وفيتامين ك الضروريين لصحة العظام.

يحتوي على نسبة مرتفعة من الكلوروفيل، ما يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يدعم فيتامين أ وج صحة الجلد ويمنح البشرة مظهراً أكثر حيوية.

فوائد عصير البقدونس

أما بالنسبة إلى عصير البقدونس أو مشروب البقدونس، فتتمثل أبرز فوائده في الآتي: