الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ قديم الزمان والناس يبحثون عن اسرار الطبيعة التي تمنحهم الصحة والجمال وكان لكل بيت وصفاته الخاصة التي تورث من جيل الى جيل ومن بين هذه الكنوز ياتي مزيج القرنفل مع زيت الزيتون فهو ليس مجرد خليط عابر بل وصفة تجمع بين قوة الشفاء وفوائد التغذية لتصبح وسيلة مدهشة للعناية بالجسم والشعر معا.

«كنز في بيتك أغلى من الذهب».. ضعي القرنفل مع زيت الزيتون على هذا المكان ولن تصدقي ما سيحدث بعدها.. ياريتني

لتحضير الوصفة نحتاج الى نصف كوب من زيت الزيتون وملعقتين من زيت القرنفل ثم نمزج المكونات في وعاء صغير بعد ذلك يوضع الوعاء داخل اناء يحتوي على ماء مغلي لبضع دقائق حتى تتجانس الزيوت بشكل افضل وعند الانتهاء يستخدم الخليط بدهن فروة الراس مع التدليك المستمر حتى يصل الى جميع الجذور ويغطي الشعر كاملا وبعد فترة مناسبة يغسل الشعر ويجفف بطريقة صحيحة هذه الخطوات البسيطة تجعل الوصفة سهلة التطبيق وفي متناول الجميع.

فوائد مذهلة للصحة والجمال

لا تقتصر فائدة القرنفل مع زيت الزيتون على تحسين الشعر فقط بل تتعدى ذلك لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات المختلفة فقد اثبتت الابحاث ان القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية قادرة على مواجهة الجذور الحرة مما يجعله مساعدا في الحد من التهابات المفاصل والروماتيزم اضافة الى دوره في تخفيف بعض التهابات العين كما تشير دراسات اخرى الى امكانية مساهمته في تقليل مخاطر بعض الاورام خاصة في الجهاز الهضمي عند تناوله باعتدال وهكذا يتبين ان هذه الوصفة ليست مجرد علاج للشعر بل وسيلة طبيعية شاملة لدعم الصحة العام.