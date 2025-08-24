اختراع يساوي دهب… فتاة سورية في عمر الزهور شربت كوباً واحداً من منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر منقوع القرنفل من المشروبات الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل فوائده الصحية المتعددة، والتي تعود إلى مكونات القرنفل الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إذ أثبتت تجارب عديدة، ومنها قصة فتاة سورية شربت كوبا واحدا من منقوع القرنفل على الريق لمدة سبعة أيام متتالية، تحسنا ملحوظا في صحتها العامة وأداء جسمها، هذا المشروب الطبيعي، الذي يعزز مناعة الجسم ويحارب الأمراض، يستحق أن نتعرف على فوائده وكيفية استخدامه بشكل مفصل في السطور التالية.

يحتوي منقوع القرنفل على مركبات فعالة ذات تأثيرات صحية كبيرة، فهو غني بالألياف والفيتامينات التي تضيف قيمة غذائية للجسم، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الأوجينول التي تلعب دورا مهما في مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة، يساعد القرنفل في تقوية العظام لاحتوائه على المنجنيز، كما يحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان عبر منع تكاثر الخلايا السرطانية وانتشارها، علاوة على ذلك، يعزز صحة الفم والأسنان من خلال خصائصه المضادة للبكتيريا التي تحمي من التسوس وتدعم صحة اللثة، كما يسهم في تحسين وظائف الكبد وحمايته من التلف، مما يجعله إضافة مهمة لنظام العناية بالصحة اليومية.

طريقة تحضير واستخدام منقوع القرنفل

لتحضير منقوع القرنفل، يوضع عدة حبات من القرنفل في كوب ماء، ثم يرفع على النار ويترك لمدة عشر دقائق حتى تتشرب المياه خواص القرنفل، بعد ذلك، يصفى المنقوع ويضاف إليه ملعقة من العسل الأبيض لتحسين الطعم وزيادة الفوائد، ينصح بشرب كوب واحد من هذا المنقوع يوميا على الريق لمدة سبعة أيام متتالية، حيث تظهر النتائج الصحية الإيجابية بشكل ملحوظ، مثل زيادة النشاط والحيوية، وتعزيز المناعة، وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم.