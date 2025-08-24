الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار أسطوانة غاز مخصصة لنفخ البالونات داخل مبنى مركز "عالم الأطفال" التجاري وسط العاصمة الروسية موسكو.

انفجار أسطوانة غاز يودي بحياة شخص بموسكو

ووفقًا لما أعلنته خدمات الطوارئ الروسية، فإن الحادث وقع نتيجة تسرب في إحدى الأسطوانات، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود داخل المبنى.



وقد باشرت فرق الإنقاذ والإطفاء تأمين الموقع فور وقوع الانفجار، فيما أكدت دائرة الصحة في موسكو أن المصابين تلقوا الإسعافات الطبية العاجلة. وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.