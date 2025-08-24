الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الناس اليوم من تراكم السموم في أجسامهم نتيجة أنماط الحياة السريعة والتعرض المستمر للأطعمة المصنعة والملوثات البيئية، مما يجعل الكلى والكبد في مواجهة يومية مع أعباء كبيرة، هذه الأعضاء الحيوية مسؤولة عن تصفية الدم وطرد الفضلات، وأي خلل في عملها قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ومن بين الحلول الطبيعية البسيطة والفعالة التي يمكن الاعتماد عليها، تظهر عشبة البقدونس كأحد الكنوز الصحية التي يغفل عنها الكثيرون رغم تواجدها في معظم المطابخ.

«دواء الغلابة».. العشبة اللي بتجدد الكبد والكلى وتشيل السموم من جسمك فورًا!!

البقدونس ليس مجرد نبات يستخدم لتزيين الأطباق، بل يحتوي على مجموعة من المركبات الحيوية التي تساهم في تحسين الصحة العامة، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على تقليل الالتهابات، كما يعمل كدرع واقٍ للكبد ضد التأثيرات الضارة للسموم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البقدونس مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد على تعزيز وظائف الكلى والتخلص من الفضلات المتراكمة في الجسم.

دوره في تنظيف الكلى والكبد

يعمل على تحفيز إنتاج البول، وهو ما يساعد في طرد السموم من الكلى.

يقلل من فرص تكون الحصوات البولية عند تناوله بانتظام.

يحمي أنسجة الكبد من التلف ويحسن من كفاءته في القيام بعمليات التمثيل الغذائي.

يعزز الدورة الدموية، مما يسرّع عملية تنقية الدم من المواد الضارة.

طريقة استخدام البقدونس

يمكن الاستفادة من خصائص البقدونس العلاجية من خلال تحضير مشروب بسيط:

اغلي حفنة من أوراق البقدونس الطازجة في لتر من الماء لمدة 10 دقائق.

صفِّ المشروب واتركه ليبرد قليلًا.

تناول كوبًا منه صباحًا وآخر مساءً للحصول على أفضل النتائج.

البقدونس كنز مهمل في متناول الجميع

رغم أن البقدونس متوافر وسهل الاستخدام، إلا أن قيمته الصحية لا تحظى بالاهتمام الكافي، إدخاله في النظام الغذائي بشكل يومي سواء بإضافته إلى الأطعمة أو بشرب منقوعه يمكن أن يكون خطوة فعالة في تعزيز صحة الكلى والكبد، والمساهمة في تنظيف الجسم من السموم بطريقة طبيعية وآمنة.