الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد الحفاظ على صحة العقل والذاكرة أمرًا صعبًا كما يظن البعض، فالعلماء يؤكدون أن بعض التمارين الذهنية اليومية قادرة على إحداث فرق كبير في قوة التذكر والقدرة على التركيز، المدهش أن هذه التمارين لا تحتاج إلى جهد بدني ولا أجهزة خاصة، بل يمكن ممارستها في أي وقت، خصوصًا قبل النوم، لتكون بمثابة وقاية طبيعية ضد الخرف والزهايمر.

“معجزة هبطت من السماء”..تمرين لو فعلته ثلاث مرات قبل النوم يحميك من الخرف والزهايمر ويجعل ذاكرتك حديد!!

من أبرز الأساليب التي ينصح بها الخبراء، ما يعرف بتقنية فيثاغورس، والتي تعتمد على تذكر أحداث اليوم بالترتيب من البداية وحتى النهاية، هذا التمرين يعيد تنشيط الذاكرة من خلال استدعاء التفاصيل وربطها زمنياً، مما يساعد المخ على تحسين قدرته في الحفظ والاسترجاع، كما يمكن تطوير التمرين عبر محاولة تذكر أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بنفس الحرف، وهو نشاط ممتع وفعّال في الوقت نفسه.

أنشطة داعمة لصحة العقل

لا يتوقف الأمر عند هذا التمرين فحسب، بل هناك أنشطة ذهنية أخرى يمكن أن تساهم في تقوية الذاكرة مثل الحساب الذهني، حل الكلمات المتقاطعة، واسترجاع مواقف من الماضي والتفاصيل المرتبطة بها، كذلك تعد القراءة اليومية وإعادة سرد ما تم قراءته من أفضل الطرق التي تحفز الدماغ على الاستيعاب والتحليل، وحتى الكتابة اليدوية أو تعلم لغة جديدة يمكن أن يكونا بمثابة تدريب عقلي يبطئ من تراجع القدرات الإدراكية مع العمر.

الانتظام هو السر الحقيقي

رغم بساطة هذه الأنشطة، إلا أن المفتاح الحقيقي للاستفادة منها يكمن في الاستمرارية، فممارسة التمارين بشكل منتظم يساعد على بناء ذاكرة قوية وعقل يقظ، ويمنح الإنسان فرصة للتمتع بحياة أكثر صحة ونشاطًا على المستوى الذهني.