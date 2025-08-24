الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت يزداد فيه انتشار مشكلات الأرق والتوتر، أصبح البحث عن حلول طبيعية للنوم العميق ضرورة للكثير من الناس، المثير أن الحل قد يكون أقرب مما نتصور، فهو موجود في المطبخ داخل كل بيت، إنه العصفر، هذا النبات العشبي البسيط الذي أثبتت الدراسات أنه يحتوي على مركبات فعالة تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين نوعية النوم، مما يجعله خيارًا طبيعيًا يغني عن المهدئات الكيميائية.

بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

يمتاز العصفر بوجود مركبات متعددة لها تأثير مباشر على صحة العقل والجسم، فالكورستين يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على تقليل التوتر، أما اللوتين فيدعم صحة العينين ويمنح إحساسًا بالراحة، في حين أن مادة الزعفرانين ترتبط بتحسين المزاج والتقليل من الاكتئاب، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة النوم.

طرق استخدام العصفر

يمكن الاستفادة من العصفر بطرق متعددة، أبسطها تحضير شاي العصفر من خلال نقع ملعقة صغيرة في ماء مغلي لمدة عشر دقائق وشربه قبل النوم، كما يمكن استخدام كبسولات العصفر وفق إرشادات الطبيب، أو الاعتماد على زيته في التدليك أو إضافته لماء الاستحمام، حيث يساهم ذلك في استرخاء العضلات وتهدئة الذهن.

الفوائد المثبتة علميًا

تشير الأبحاث إلى أن العصفر يساهم في خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، كما يساعد على رفع مستويات الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، إضافة إلى دعمه للجهاز العصبي وتحسين وظائفه، ومع ذلك يجب الحذر، فالجرعة اليومية المناسبة تتراوح بين 300 و1000 ملليجرام، والالتزام بهذه الحدود ضروري لتجنب أي آثار جانبية.

محاذير الاستخدام

رغم فوائده، ينبغي على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناوله، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى، وأيضًا من يتناولون أدوية معينة، فالاستخدام الآمن هو ما يضمن الحصول على فوائده دون أي أضرار.