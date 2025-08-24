الرياض - كتبت رنا صلاح - يلجأ الكثير من الناس إلى المنتجات التجارية لمعالجة مشاكل الشعر، ومع ذلك تبقى العلاجات الطبيعية الخيار الأكثر أمانًا وانتشارًا، ومن بين هذه العلاجات تبرز عشبة إكليل الجبل كأحد الحلول الفعالة التي أثبتت نتائج مدهشة في تعزيز صحة الشعر، فهي لا تمنح فقط مظهرًا لامعًا، بل تدعم أيضًا نمو الشعر وتقويته، الأمر الذي جعلها حليفًا مهمًا لكل من يعاني من التساقط أو ضعف البصيلات.

“دور عليها وإستخدمها”… عشبة موجودة في البيت لن تتخيل حجم فائدتها الثمينة… مش هتصدق قيمتها الحقيقية

إكليل الجبل يحتوي على خصائص متعددة تجعله خيارًا مميزًا للعناية بالشعر، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الشعر من التلف، كما يمتلك قدرة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في تغذية الجذور بعمق، وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات يخفف من تهيج فروة الرأس ويمنحها إحساسًا بالانتعاش، لهذا السبب يعتبر استخدامه بانتظام وسيلة فعالة لمكافحة التساقط وتعزيز النمو.

المكونات وطريقة التحضير

يمكن تحضير وصفة طبيعية من إكليل الجبل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل، وتشمل الوصفة ما يلي،

كوب ماء،

ملعقتان من أوراق إكليل الجبل المجففة،

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند،

لطهي الوصفة يغلى الماء أولًا، ثم تضاف أوراق إكليل الجبل وتترك على النار لعشر دقائق، بعد ذلك يترك الخليط ليبرد ويصفى للحصول على منقوع نقي، ثم يضاف زيت جوز الهند مع التحريك الجيد.

طريقة الاستخدام

يستعمل المنقوع عن طريق تدليك فروة الرأس برفق، ثم يترك لمدة نصف ساعة إلى ساعة كاملة، وبعدها يغسل الشعر باستخدام شامبو خفيف، ومع تكرار الاستخدام تلاحظ النتائج تدريجيًا في زيادة الكثافة وتقوية الجذور.