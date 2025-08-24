قولوا وداعاً للكرش المحرج. حبة واحدة تقضي على الدهون المتدلية قبل النوم وترى الفرق في يوم واحد اكتشف السر

الرياض - كتبت رنا صلاح - التخلص من دهون البطن لم يعد مجرد حلم بعيد المنال، فالكثير من الأشخاص يعانون من تراكم الدهون في هذه المنطقة مما يسبب لهم حرجًا كبيرًا، ومع انتشار النصائح المتضاربة حول إنقاص الوزن يبحث الجميع عن طريقة طبيعية وآمنة تساعد على استعادة الرشاقة دون عناء، ومن أبرز الحلول التي لاقت اهتمامًا واسعًا استخدام بعض الأعشاب التي تمتاز بقدرتها على تحفيز عملية الحرق والتقليل من تراكم الدهون، ويأتي الهيل أو الحبهان في مقدمة هذه الأعشاب لما يحتويه من عناصر فعالة تساعد على تحسين الهضم وتسريع التخلص من الدهون.

للحصول على نتائج ملموسة يمكن تحضير مشروب بسيط من مكونات متوفرة في كل منزل، حيث يتم مزج ملعقتين من الحبهان المطحون مع كوب من الحليب قليل الدسم مع إضافة ملعقة صغيرة من السكر الدايت، ثم يُسخن الحليب جيدًا قبل أن يضاف إليه الحبهان مع التقليب المستمر، وبعدها يرفع الخليط عن النار ويُترك ليبرد قليلًا قبل تناوله، يُنصح بشرب هذا المشروب مرتين يوميًا صباحًا ومساءً لضمان أفضل نتيجة.

فوائد الهيل الصحية

لا تقتصر فوائد الهيل على حرق الدهون فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل العديد من الجوانب الصحية، فهو يعمل على معالجة رائحة الفم الكريهة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساهم في علاج بعض قرح المعدة ويساعد على تحسين عملية الهضم بشكل عام، إضافة إلى ذلك فإن دمجه مع النظام الغذائي اليومي يساهم في كبح الشهية مما يسهل التحكم في الوزن.

أعشاب أخرى مفيدة للتخسيس

إلى جانب الهيل توجد مجموعة من الأعشاب والخضروات التي يمكن الاعتماد عليها لدعم عملية إنقاص الوزن مثل الكرفس والفجل والخس والجريب فروت والقهوة، كما أن شرب الماء بكثرة يعد من أهم الوسائل الطبيعية للتخلص من الدهون الزائدة، فضلًا عن تناول الخضروات الغنية بالألياف التي تعزز الإحساس بالشبع وتمنع تراكم الدهون في منطقة البطن.