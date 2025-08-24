الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبية كثيرًا ما نسمع عن نباتات منسية يعاد اكتشافها بعد سنوات طويلة، ومن أبرز هذه النباتات عشبة العرعر، التي ارتبط اسمها مؤخرًا بقدرتها المذهلة على تحسين وظائف الكبد وتقوية المناعة، إذ لم تعد مجرد نبات عطري ينمو في الغابات الباردة بل تحولت إلى كنز طبيعي يفتح الأمل أمام من يبحثون عن علاجات طبيعية وفعّالة، ومن هنا أصبح الاهتمام بها متزايدًا نظرًا لتأثيرها المباشر على الصحة العامة.

اكتشف سر العشبة المنسية التي تعيد احياء الكبد مهما كانت تالفة وتقضي على الكولسترول وتعالج الزكام والسعال

تحتوي العرعر على تركيبة غنية من المركبات الطبيعية التي تساعد على تطهير الجسم من السموم، فهي تعمل على زيادة إدرار البول مما يساهم في التخلص من الفضلات المتراكمة، كما أنها تسهم في خفض ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية، وبفضل ما تحتويه من مضادات أكسدة قوية فإنها تحد من الالتهابات وتحارب البكتيريا الضارة، إضافة إلى ذلك فهي فعالة في تقليل التورمات وتحسين استجابة الجسم لمسببات الحساسية، الأمر الذي يجعلها دعامة مهمة للصحة العامة.

دور العرعر في حماية الكبد

من أبرز استخدامات عشبة العرعر ما يتعلق بالكبد، إذ أظهرت دراسات وتجارب أن مكوناتها الطبيعية تساعد على تقوية أنسجته وتقليل نسبة الدهون المتراكمة حوله، ومع الاستخدام المنتظم لها يمكن أن تتحسن وظائف الكبد بشكل ملحوظ، كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة فيها في الحد من الأضرار التي قد تصيب الخلايا، وهو ما يجعلها خيارًا طبيعيًا آمنًا بجانب نمط الحياة الصحي.

استخدامات أخرى للعرعر

لا يقتصر دور العرعر على الكبد فحسب، بل يستخدم أيضًا لمعالجة الزكام والسعال بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، كما يدخل في أنظمة العناية بالجهاز التنفسي ويمنح الجسم دعمًا إضافيًا لمواجهة الأمراض الموسمية، ومن هنا تبرز قيمته كعشبة متعددة الفوائد تجمع بين العلاج والوقاية.