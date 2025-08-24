الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد التخلص من الشعر الأبيض يتطلب الاعتماد على الحناء أو الصبغات المليئة بالمواد الكيميائية، فقد باتت الحلول الطبيعية أكثر انتشارا بين النساء والرجال على حد سواء، وذلك لأنها تمنح نتائج فعالة دون الإضرار بفروة الرأس أو إضعاف الشعر، ومن أبرز هذه الحلول الطبيعية مكون سهل ومتوفر في كل منزل يمكنه إعادة الحيوية واللون الداكن للشعر في وقت قصير.

«انتهى زمن الحناء والصبغات».. إليك مكون واحد يخلصك من الشعر الأبيض في خلال أيام!!

من المعروف أن الصبغات التجارية تحتوي على مركبات قد تسبب تهيجا أو جفافا للشعر، بينما القهوة تتميز بقدرتها على منح الشعر لونا طبيعيا مع لمعان صحي، إضافة إلى ذلك فهي تساعد على تعزيز قوة الشعر وتحفيز نموه، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن استخدامها الموضعي يقلل من تساقط الشعر ويزيد من كثافته، الأمر الذي يجعلها خيارا بديلا أفضل من الطرق التقليدية.

خطوات تطبيق القهوة للتخلص من الشعر الأبيض

للحصول على نتائج واضحة، يجب أولا غسل الشعر جيدا بالشامبو وتركه رطبا قليلا، ثم تحضير كمية من القهوة المغلية وتركها لتبرد، بعدها يتم سكبها ببطء على الشعر مع التدليك لضمان وصولها إلى جميع الخصلات، ولزيادة الترطيب يمكن خلط القهوة مع كمية من البلسم ووضعها على الشعر بعد تقسيمه، ثم يتم تغطيته بغطاء بلاستيكي أو منشفة وتركه حتى صباح اليوم التالي.

نتائج ملموسة وسهولة في الاستخدام

ما يميز هذه الطريقة أنها لا تحتاج إلى مواد معقدة أو تكلفة عالية، كما أنها آمنة تماما ويمكن تكرارها عدة مرات حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ومع الاستمرار في استخدامها سيلاحظ الشخص أن الشعر الأبيض بدأ يختفي تدريجيا ليعود اللون الطبيعي للشعر بشكل متناسق وجذاب، وبهذا يصبح استبدال الصبغات الكيميائية أمرا عمليا ومفيدا للصحة والجمال معا.