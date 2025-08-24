”ضاع عمرنا واحنا منعرفش”..عشبة سحرية تعمل علي إعادة الأمل والحياة للعجائز..العشبة كنز في كل منزل.. لن تصدق

الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ القدم يبحث الإنسان عن الأعشاب التي تحمل له العلاج والوقاية في آن واحد، وبين تلك الكنوز الطبيعية يبرز إكليل الجبل أو الروزماري كعشبة استثنائية تمنح الجسم والشعر والبشرة فوائد مذهلة، هذه النبتة التي تنتمي إلى عائلة النعناع وتزرع بكثرة في مناطق البحر المتوسط، تحولت من مجرد بهار يضاف إلى الطعام إلى صيدلية طبيعية متكاملة، بفضل غناها بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين بي 6.

لا يقتصر دور هذه العشبة على النكهة والرائحة، بل تمتد فوائدها لتشمل العناية بالشعر، حيث أثبتت الدراسات أن منقوع الروزماري يساعد على تقوية البصيلات وتقليل التساقط، كما يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ويحفز نموه بشكل صحي، لذلك أصبح من المكونات الأساسية في الشامبوهات والزيوت الطبيعية.

وصفات للبشرة

يمكن الاستفادة من إكليل الجبل أيضًا في وصفات طبيعية للبشرة، حيث يُطحن مع الشوفان للحصول على ماسك مغذي، وفي حالة البشرة الدهنية يُستخدم الماء المغلي المبرد لخلط المكونات، أما البشرة الجافة فيضاف العسل والحليب لزيادة الترطيب، يوضع المزيج على الوجه مع تدليك دائري لطيف ثم يترك ربع ساعة قبل شطفه، هذه الوصفة تساعد على تنظيف المسام وشد البشرة ومنحها نضارة ملحوظة.

فوائد إضافية

بعيدًا عن الشعر والبشرة، يُعتبر الروزماري داعمًا مهمًا للصحة العامة، إذ يعمل كمضاد للأكسدة، ويحسن الذاكرة، ويعزز المناعة، كما يدخل في صناعة بعض الأدوية والعلاجات التقليدية، مما يجعله من الأعشاب التي لا غنى عنها في كل منزل.

إكليل الجبل ليس مجرد نبتة تزين الأطباق، بل هو سر من أسرار الطبيعة يحمل فوائد جمالية وصحية يصعب حصرها، ومع إدخاله في الروتين اليومي يمكن استعادة النشاط والحيوية بشكل ملحوظ.