هتموت عيالك بأيدك !! إحذر تناول الكوسا؟..حتي لو هتموت من الجوع فيها ..سم قاتل وخطيييير ؟!!متجيش تقول معرفش

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكوسا من الخضروات التي يحبها الكثيرون بسبب طعمها الخفيف وفوائدها الصحية المتعددة، فهي غنية بالفيتامينات وسهلة الهضم، مما يجعلها خيارًا شائعًا للأطفال والكبار على حد سواء، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الفوائد، قد تتحول الكوسا في بعض الحالات إلى مصدر خطر حقيقي يهدد حياتك وحياة أسرتك، خصوصًا إذا ظهرت عليها علامات معينة لا يجب تجاهلها، لذلك من المهم معرفة متى تكون الكوسا صحية ومتى تصبح خطيرة على الجسم.

تنتمي الكوسا إلى عائلة القرعيات التي تضم القرع والخيار، وهذه النباتات قد تحتوي بشكل طبيعي على مادة تسمى الكوكربيتاسين، هذه المادة تمنح النبات القدرة على حماية نفسه من الحشرات، لكنها في المقابل قد تكون شديدة السمية للإنسان، ورغم أن المزارعين تمكنوا من تقليل وجودها في المحاصيل، إلا أن بعض الثمار قد تحتفظ بنسبة عالية منها، خصوصًا إذا كان طعم الكوسا مرًا بشكل ملحوظ.

كيفية الوقاية والتعامل الصحيح

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بعدم تناول أي ثمرة كوسا ذات مذاق مر، لأن ذلك مؤشر قوي على ارتفاع مستوى السموم فيها، حتى الطهي لا يلغي خطورة هذه المادة، ولهذا يجب دائمًا تذوق قطعة صغيرة من الكوسا قبل طهيها، وإذا لاحظت مرارة واضحة، فالأفضل التخلص منها فورًا لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.

الحذر من الزراعة المنزلية

الأبحاث أوضحت أن الكوسا المزروعة في الحدائق المنزلية أكثر عرضة لزيادة نسبة الكوكربيتاسين، خاصة إذا كانت هناك نباتات برية قريبة من نفس العائلة النباتية، فقد يحدث تداخل جيني يؤدي لظهور ثمار سامة دون قصد، لذلك، على من يزرع الكوسا في المنزل أن يكون أكثر حرصًا عند اختيار البذور والتأكد من مصدرها الموثوق.

الكوسا طعام صحي ومفيد، لكن الوعي والاحتياط هما السبيل لتجنب مخاطرها المحتملة، الطعم المر هو جرس إنذار لا يجب تجاهله، والزراعة المنزلية تحتاج إلى معرفة دقيقة لتفادي أي مشاكل قد تهدد صحة العائلة.