يا ريتني عرفته من زمان… مكون منزلي يساعد في تقوية الذاكرة ويمنع النسيان جربه بنفسك!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير من الناس يظنون أن تقوية الذاكرة تحتاج فقط إلى أدوية باهظة الثمن أو ساعات طويلة من المذاكرة، لكن المفاجأة أن الحل قد يكون أبسط مما تتخيل، فهناك مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت قادرة على تنشيط الدماغ وتحفيز التركيز ومنع النسيان، ومع ازدياد الضغوط اليومية خاصة وقت الامتحانات يصبح البحث عن وسيلة طبيعية وآمنة لتعزيز الحفظ أمرًا ضروريًا، لذلك سنستعرض اليوم أبرز الأعشاب التي أوصى بها خبراء التغذية لدعم الذاكرة وتحسين القدرة الذهنية.

الزعتر من أكثر الأعشاب التي حازت على اهتمام الباحثين في مجال الذاكرة، فهو غني بالأوميجا 3 التي تُعد غذاءً أساسيًا للمخ، هذه الأحماض تساعد على الوقاية من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر كما تحسن من قدرة الدماغ على الحفظ والتعلم، لذلك يُنصح بإضافته إلى الطعام بشكل يومي للحصول على أقصى فائدة.

المريمية

المريمية عرفت منذ القدم كعشبة سحرية للتركيز، إذ تحتوي على مركبات طبيعية تساهم في حماية الخلايا العصبية من التلف، كما أنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق المصاحب لفترات الاختبارات، الانتظام في شرب شاي المريمية يمنح الطلاب صفاء ذهني وقدرة أكبر على الاستيعاب.

اللبان الذكر

من الحيل البسيطة التي ينصح بها الأطباء استخدام اللبان الذكر، حيث يمكن نقع ملعقة صغيرة في كوب ماء طوال الليل ثم شربه صباحًا، هذه العادة اليومية تعمل على تنشيط الذاكرة وتعزيز الانتباه بشكل ملحوظ، إضافة إلى ذلك فهو يقوي المناعة ويطهر الجسم من السموم.

الجينسنغ

الجينسنغ يعد من الكنوز الطبيعية التي تعزز الذاكرة بشكل مذهل، إذ يحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات الفعالة التي تحارب النسيان وتقلل من فرص الإصابة بالزهايمر، وهو معروف بقدرته على مد الجسم بالطاقة والنشاط مما يساعد على زيادة ساعات التركيز دون تعب.

إن استخدام هذه الأعشاب لا يغني عن المذاكرة المنتظمة لكنه بالتأكيد يجعل العقل في أفضل حالاته، ومع الانتظام والاعتدال ستلاحظ الفرق في مستوى الحفظ والقدرة على التركيز، إنها وسائل طبيعية وآمنة تستحق التجربة.