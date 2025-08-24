الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تقدم العمر وتزايد الانشغالات اليومية، يواجه الكثيرون صعوبة في الحفاظ على التركيز والذاكرة، وهنا تظهر أهمية عشبة الجنكة، أو ما يُعرف بشجرة الذكاء، التي استُخدمت منذ آلاف السنين لدعم وظائف الدماغ، وهذه العشبة، ذات الأصل الصيني، أصبحت اليوم متوفرة في صور أقراص ومكملات غذائية، وهي مشهورة بقدرتها على تقوية الذاكرة وتنشيط العقل بشكل طبيعي.

“كلمة كنز من ذهب قليلة عليها”.. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية

استخدمت الجنكة تاريخياً لتعزيز الدورة الدموية وتحسين وظائف المخ، وذلك بفضل محتواها الغني بالفلافونويدات التي تعمل كمضادات أكسدة قوية،

تساعد هذه المركبات على توسيع الأوعية الدموية وتقليل التصاق الصفائح الدموية، مما يدعم وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الدماغ،

لطالما اعتمدت الثقافات القديمة على الجنكة كوسيلة للحفاظ على النشاط الذهني ومقاومة ضعف الذاكرة،

الأبحاث الحديثة وفوائدها

تشير الدراسات إلى أن مستخلص الجنكة يمكن أن يحسن الذاكرة والانتباه لدى البالغين الأصحاء، كما أظهرت الأبحاث أن استخدامه لمدة أربعة أسابيع قد يخفف من أعراض القلق، بالإضافة إلى دوره المحتمل في الحد من أعراض الخرف، ورغم ذلك، لا تزال الدراسات الطبية لم تثبت فعالية الجنكة كعلاج بديل لمرض الزهايمر، لكنها تبقى من أشهر الأعشاب الطبيعية لدعم الصحة العقلية.

باستخدام الجنكة بانتظام، يمكن الاستفادة من خصائصها في تنشيط الدماغ وتحسين الدورة الدموية، ما يسهم في تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة بشكل طبيعي وآمن، وإدراج هذه العشبة ضمن الروتين اليومي يمثل خيارًا ذكيًا لمن يبحث عن دعم قدراته العقلية بدون الاعتماد على الأدوية الكيميائية.