"يابخت اللي جربها"....وصفة سحرية للحصول ع شعر طويل وكثيف ومكوناتها بكل بيت من مضبخك شعرك هيوصل

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر عشبة الهندباء من الكنوز الطبيعية الموجودة في كثير من المنازل دون أن يلتفت إليها الكثيرون، رغم قيمتها الصحية والجمالية الكبيرة فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي فروة الرأس وتمنح الشعر القوة والحماية من التساقط، مما يجعلها خيارا مثاليا للراغبين في التمتع بشعر صحي، طويل وقوي.

تتمتع عشبة الهندباء بخصائص غذائية مميزة تعزز قوة الشعر من الجذور حتى الأطراف فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الشعر من الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية كالتلوث وأشعة الشمس كما تساهم في علاج قشرة الرأس والتخفيف من الحكة، مما يجعلها علاجا طبيعيا فعالا لمشكلات الشعر الضعيف والمتقصف.

طريقة تحضير خلطة الهندباء للشعر

لإعداد خلطة الهندباء الفعّالة للشعر، نحتاج إلى المكونات التالية:

كوب من الماء.

أربع ملاعق من زهرة الهندباء.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

خطوات التحضير:

في وعاء متوسط الحجم، اسكب كوبا من الماء ثم أضف إليه عشبة الهندباء مع مسحوق القهوة.

غط الوعاء واتركه منقوعا في مكان بارد ومظلم لمدة 12 ساعة حتى تستخلص الفوائد كاملة.

بعدها، صف المزيج جيدا باستعمال قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة للحصول على سائل نقي.

وأخيرا، ضع السائل في زجاجة بخاخ لسهولة توزيعه على الشعر.

طريقة الاستخدام: