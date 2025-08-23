الرياض - كتبت رنا صلاح - تخيل أن للحياة موسيقى لا تسمعها الأذن، بل تصغي لها الروح، وأن بين ضجيج الأيام تنبت نغمة خضراء تتسلل بهدوء، تحمل سرًا قديمًا خبأته الأرض بين أوراقها، إنه الشمر، ليس مجرد عشب عابر، بل رسالة مكتوبة بحروف العطر، تهمس للجسد أن التوازن قد يكون في رشفة صغيرة، وأن الرشاقة قد تبدأ من أبسط ما تمنحه الطبيعة، وفي كل فنجان منه حكاية عن تآلف الحواس مع سحر الأرض، وعن وعدٍ بأن الصحة ليست حلمًا بعيدًا، بل نبضًا حاضرًا في أبسط التفاصيل.

«هتخلي عودك سمباتيك».. عشبة مطبخية سحرية تزيل الكرش دون ريجيم… تعرفوا عليها لا تفوتها

لا يقتصر دور الشمر على كونه مشروبًا عطريًا فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة فعالة لدعم فقدان الوزن.

فهو يساعد على كبح الشهية، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترات أطول وبالتالي تقليل كميات الطعام المتناولة.

وبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة يعزز الشمر من نشاط الجهاز الهضمي ويساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

كما أن تأثيره في طرد الغازات وتخفيف الانتفاخ يمنح البطن مظهرًا أكثر راحة وانسيابية.

والأهم من ذلك أنه يمد الجسم بطاقة إضافية، مما يجعله داعمًا مثاليًا في أي رحلة نحو وزن صحي وحياة متوازنة.

طريقة تحضير مشروب الشمر وأفضل أوقات تناوله