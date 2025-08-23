الرياض - كتبت رنا صلاح - تخيل أن للحياة موسيقى لا تسمعها الأذن، بل تصغي لها الروح، وأن بين ضجيج الأيام تنبت نغمة خضراء تتسلل بهدوء، تحمل سرًا قديمًا خبأته الأرض بين أوراقها، إنه الشمر، ليس مجرد عشب عابر، بل رسالة مكتوبة بحروف العطر، تهمس للجسد أن التوازن قد يكون في رشفة صغيرة، وأن الرشاقة قد تبدأ من أبسط ما تمنحه الطبيعة، وفي كل فنجان منه حكاية عن تآلف الحواس مع سحر الأرض، وعن وعدٍ بأن الصحة ليست حلمًا بعيدًا، بل نبضًا حاضرًا في أبسط التفاصيل.
«هتخلي عودك سمباتيك».. عشبة مطبخية سحرية تزيل الكرش دون ريجيم… تعرفوا عليها لا تفوتها
- لا يقتصر دور الشمر على كونه مشروبًا عطريًا فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة فعالة لدعم فقدان الوزن.
- فهو يساعد على كبح الشهية، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترات أطول وبالتالي تقليل كميات الطعام المتناولة.
- وبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة يعزز الشمر من نشاط الجهاز الهضمي ويساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي.
- كما أن تأثيره في طرد الغازات وتخفيف الانتفاخ يمنح البطن مظهرًا أكثر راحة وانسيابية.
- والأهم من ذلك أنه يمد الجسم بطاقة إضافية، مما يجعله داعمًا مثاليًا في أي رحلة نحو وزن صحي وحياة متوازنة.
طريقة تحضير مشروب الشمر وأفضل أوقات تناوله
- وللاستفادة القصوى من خصائصه يمكن تحضير مشروب الشمر بسهولة عبر نقع ملعقة كبيرة من بذوره في كوب ماء ساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم تصفيته وتناوله دافئًا.
- ومن الأفضل شربه صباحًا على معدة فارغة لتعزيز الإحساس بالشبع طوال اليوم.
- أو قبل النوم لتحسين جودة النوم والتخلص من السموم.
- ومع الانتظام في تناوله سوف يلاحظ المرء تحسنًا في الهضم وراحة في القولون.
- فضلًا عن دعمه لصحة المعدة والإخراج، ليصبح بذلك روتينًا يوميًا لا غنى عنه للراغبين في العيش بخفة وصحة أفضل.