الرياض - كتبت رنا صلاح - «سر اليابانيات لشعر طويل كالحرير!».. اكتشفي فوائد ماء الأرز المخمر لشعرك وطريقة استخدامه السهلة!

ماء الأرز المخمّر يُعتبر كنز طبيعي موجود في كل بيت. فهو علاج فعّال لمشاكل الشعر من التساقط والتلف، إلى جانب فوائده المدهشة للبشرة مثل التفتيح والترطيب ومكافحة الشيخوخة. الجميل فيه أنك تقدر تحضّره بسهولة في المنزل باستخدام الأرز فقط.

فوائد ماء الأرز المخمّر للشعر

1. يقلّل من تساقط الشعر

ماء الأرز المخمّر غني بـ 8 أحماض أمينية أساسية تكوّن البروتين والكيراتين للشعر، مما يساعد على تقليل التساقط بشكل طبيعي. كما يحتوي على مضادات أكسدة، فيتامينات ومعادن تعزّز قوة بصيلات الشعر.

2. يغذّي الشعر التالف

يحتوي على مادة الإينوزيتول، وهي كربوهيدرات تساعد في إصلاح الشعر التالف نتيجة الصبغات أو استخدام أدوات الحرارة المتكررة. ومع الاستعمال المنتظم، يتغلغل داخل الشعرة ليمنحها حماية طويلة الأمد.

3. يوازن درجة الحموضة (pH) للشعر

بخلاف ماء الأرز العادي، عملية التخمير تقلل مستوى الأس الهيدروجيني، ليصبح مثاليًا لفروة الرأس. هذا يسهّل امتصاص المغذيات ويمنح الشعر ترطيب ولمعان مع حماية من العوامل الخارجية.

فوائد ماء الأرز المخمّر للبشرة

تفتيح وتوحيد اللون: يقلل من البقع الداكنة ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

مكافحة الشيخوخة: بفضل مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية يقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

ترطيب عميق: التخمير يعزز إنتاج مكونات مرطبة تحافظ على نعومة البشرة.

تهدئة الالتهابات: يقلل من التهيج، الاحمرار وحب الشباب.

زيادة المرونة: المعادن والفيتامينات تحفّز إنتاج الكولاجين لتبدو البشرة مشدودة وأكثر حيوية.

تنظيف المسام: يساعد على التحكم في إفراز الدهون وتقليل انسداد المسام.

طريقة عمل ماء الأرز المخمّر في المنزل

اغسلي كوب أرز جيدًا ثم ضعيه في برطمان زجاجي.

أضيفي 2 – 3 أكواب ماء.

أغلقي البرطمان واتركيه بدرجة حرارة الغرفة يومين حتى يتخمر (ستظهر رائحة حامضة خفيفة).

صفّي الماء واحفظيه في زجاجة نظيفة بالثلاجة.

إذا أصبح مركزًا جدًا، خففيه بالماء قبل الاستخدام.

طرق استخدام ماء الأرز المخمّر للشعر

كقناع للشعر

امزجي ماء الأرز المخمّر مع قليل من مسحوق الخردل وبضع قطرات من زيت الزيتون أو جوز الهند.

ضعي الخليط على فروة الرأس فقط واتركيه 20 دقيقة.

اغسلي بشامبو خفيف.

كغسول للشعر

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

اشطفي شعرك بماء الأرز المخمّر مع تدليك الفروة.

اتركيه 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

لإزالة أفضل أضيفي ملعقة من زيت الأملا.

نصائح مهمة