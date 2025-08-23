الرياض - كتبت رنا صلاح - مشروبات التخلص من سموم الجسم

«أسرار الديتوكس الطبيعي اللي محدش بيقولها!».. مشروبات سهلة من مطبخك تخلصك من السموم وتزود طاقتك!

“الماء ضروري جدًا لترطيب الجسم وطرد السموم، لكن يمكننا تعزيز فوائده بإضافة الفواكه أو الأعشاب أو الخضروات إليه.”

مشروبات الديتوكس ليست فقط لترطيب الجسم، بل تساعد أيضًا في:

إنقاص الوزن.

تعزيز المناعة.

تحسين الهضم.

زيادة الطاقة.

تفتيح البشرة ومنحها إشراقة صحية.

أفضل مشروبات الديتوكس

1. خيار مع ليمون

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يزيد من القيمة الغذائية للماء ويمنح الجسم انتعاشًا.

2. كركم مع زنجبيل

الزنجبيل يحسّن الهضم ويقلل الانتفاخ.

الكركمين الموجود في الكركم يزيل الجذور الحرة المسببة للإجهاد التأكسدي.

3. ليمون مع كزبرة

مزيج مثالي لحماية الخلايا من التدهور بفضل مضادات الأكسدة القوية.

4. رمان مع نعناع

الرمان غني بالبوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة.

النعناع يساعد في الهضم ويخفف من الغثيان.

فوائد مشروبات الديتوكس

تساعد في شرب المزيد من الماء بدلًا من المشروبات الغازية والسكرية.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الطبيعية.

يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، فهي مفيدة دائمًا.

تمنح البشرة إشراقة وتدعم الصحة العامة.

تنبيهات هامة

تجنّب إضافة السكر بكثرة لأنه يلغي فوائد مشروبات الديتوكس.

ابتعد عن العصائر المصنعة لاحتوائها على سكريات عالية.

المحليات الصناعية قد تضر بالصحة، فلا ينصح باستخدامها.

قلل من الملح والحلويات لتفادي احتباس الماء في الجسم.

خلاصة: