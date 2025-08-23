الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الليمون من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر المفيدة، حيث يحتوي على كميات عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتساعد على طرد السموم كما يعرف بدوره الفعال في تنقية الدم وتحفيز نشاط الكبد ورغم هذه المنافع الكبيرة، يقع الكثير في أخطاء شائعة عند التعامل مع عصير الليمون، مما يحوله من مصدر صحي مذهل إلى سبب مباشر لمشكلات خطيرة في المعدة والكبد.

"السم في عصير الليمون" .. خطأ شائع بعد عصر الليمون بيخليه قـنـبلة سموم تضر الكبد والمعدة

أبرز خطأ يقع فيه البعض هو ترك عصير الليمون مكشوفا بعد عصره أو الاحتفاظ به داخل أوان معدنية لفترات طويلة قبل شربه.

المخاطر الصحية المترتبة

فقدان القيمة الغذائية: تعرض العصير للهواء والضوء يقلل من محتواه من فيتامين C، ويؤدي إلى تكوين مركبات ضارة تهيج المعدة.

تفاعل مع المعادن: وضع العصير في أوان معدنية يسبب تفاعل الأحماض مع المعدن، فتتكون مواد سامة تؤثر على الكبد والجهاز الهضمي.

زيادة الحموضة: كلما طالت مدة ترك العصير، ازدادت حموضته، مما يسبب حرقة المعدة وارتجاع المريء.

الطريقة المثالية لتناول عصير الليمون

شرب العصير فور عصره للاستفادة من فوائده كاملة.

استخدام أوانٍ زجاجية أو خزفية فقط عند تحضيره أو حفظه لفترة قصيرة في الثلاجة.

تجنب تسخين العصير أو غليه لفترة طويلة حتى لا يفقد خصائصه الغذائية.

الليمون فاكهة ذات قيمة غذائية عالية، لكن سوء تخزين عصيره أو التعامل الخاطئ معه قد يجعله مضرا بالصحة لذا من الأفضل تناوله طازجا ومباشرة بعد عصره لضمان الحصول على فوائده كاملة وحماية الكبد والمعدة من أي أضرار.