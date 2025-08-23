الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما شكلت الأعشاب الطبية بديلاً طبيعياً للعقاقير الكيميائية، لما تحتويه من عناصر غذائية ومركبات فعالة تحمي الجسم من العديد من الأمراض، ومن بين هذه الأعشاب، برزت عشبة السنامكي، التي استخدمت منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج مشكلات صحية متنوعة.

"العشبة السحرية".. عشبة طبيعية تقضي على الإمساك وتزيد كثافة الشعر وتساعدك على فقدان الوزن | ضاع

تشتهر أوراق السنامكي بخصائصها الملينة، إذ تحتوي على مركبات الجلوكوسيدات التي تحفز حركة الأمعاء وتساعد في علاج الإمساك ولقبت هذه العشبة بـ”السحرية” لما تقدمه من فوائد متعددة، إذ اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كدواء ملين آمن، كما تستخدم مطهراً طبيعياً قبل إجراء عمليات تنظير أو جراحة القولون.

كما تتميز هذه العشبة بخصائص مضادة للبكتيريا، إذ تحتوي على زيوت عطرية تحد من نمو البكتيريا الضارة، وتساعد في تنظيف المعدة وإزالة المواد المتكتلة في الأمعاء الغليظة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

السنامكي وخسارة الوزن

لا يقتصر دور السنامكي على علاج الإمساك فقط، بل يمكن أن يكون مساعدًا طبيعيًا في خسارة الوزن، إذ يساهم في تقليل الشهية وحرق الدهون المتراكمة وبذلك، يشكل خيارًا مناسبًا للأشخاص الراغبين في اتباع نظام غذائي للتخسيس دون اللجوء إلى أدوية كيميائية.

فوائد السنامكي للشعر والجمال

من الناحية الجمالية، يمكن أن يكون السنامكي بديلاً طبيعيًا للكريمات المكلفة، حيث يساعد على تقوية الشعر وزيادة كثافته وإضفاء النعومة عليه، ينصح باستخدامه مع حمام زيت أو كريم مرطب لتجنب جفاف الشعر، مع تكرار الاستخدام أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.