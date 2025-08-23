الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “نوترينتس” أن هناك عشبة طبيعية رائعة يمكنها تعزيز وظائف الدماغ خلال ساعة واحدة فقط من تناولها، وقد أفاد المشاركون بزيادة التركيز، وانخفاض التعب، وتحسن المزاج، كما تُخفف من التوتر هذه العشبة التي تسمي بــ“”الاشواجندا”” ، كما أنها تُحسّن النوم، وتُعزز المناعة، وتدعم الصحة العامة، بحسب موقع تايمز ناو.

عشبة طبيعية تعزز التركيز ووظائف المخ والمناعة.. ما هى

تعرف هذه العشبة بإسم حصي البان كما تعرف أيضًا باسم إكليل الجبل، وتمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتساعد عشبة إكليل الجبل في محاربة أضرار الجذور الحرة في الدماغ، وتحتوي هذه العشبة على حمض الكارنوسيك الذي يساهم في حماية المخ من الإصابة بالسكتة الدماغية والحالات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر.

عشبة تقوي المناعة

أحد طرق تقوية المناعة بالأعشاب هو تناول الثوم، حيث عُرف استخدام الثوم منذ عهد المصريين القدامى، واستخدم في الحضارات المختلفة في أرجاء العالم للوقاية من الأنفلونزا وأمراض المسالك التنفسية العليا.

من بين جميع تأثيرات الثوم الدوائية، عُرفت أيضًا فاعليته المضادة للجراثيم، والمضادة للفيروسات، والمضادة للفطريات، والمضادة للطفيليات.

قد أثبتت العديد من التجارب بأن للثوم فعالية مضادة للجراثيم الدقيقة أكثر من أي مادة أخرى مضادة للجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيره مُعزِّز للجهاز المناعي، ففي أحد الأبحاث التي أجريت لمعرفة صفاته العلاجية، تبين أن نسبة الاضطراب الصحي لدى الأشخاص الذين تناولوا الثوم كان أقل من غيرهم.

علاج القولون بالأعشاب

يوجد العديد من الأعشاب التي قد تساعد في علاج التهاب القولون التقرحي، ومن أبرزها الكركم والهندباء والنعناع :

حيث يحتوي الكركم على الكركمين (Curcumin)، وهي مادة كيميائية نباتية نشطة لها العديد من الفوائد الصحية، فهي قد تساعد في علاج كل مما يأتي:

القولون التقرحي.

مرص كرون (Crohn’s disease).

الحمى.

الألم.

الالتهابات.

قد تم التأكيد من فوائد مادة الكركمين في علاج أعراض التهاب القولون التقرحي من خلال دراسة أجريت على عدة أشخاص، ونتج منها أن المادة فعالة جدًا في علاج القولون التقرحي، وفي علاج مجموعة من اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.