الرياض - كتبت رنا صلاح - تمتلك الأعشاب الطبيعية قدرة مدهشة على مواجهة الأمراض المزمنة التي تستعصي على العلاجات التقليدية، إذ تحتوي هذه الأعشاب على مركبات فعالة تسهم في تهدئة الالتهابات وتنظيم وظائف الجسد، و من بين هذه النباتات تتصدر عشبة شوك الجمل القائمة، لما تحويه من خصائص مطهرة ومجددة لخلايا الكبد، إضافة إلى قدرتها على دعم الجهاز الهضمي والتنفسي. استخدامها لا يقتصر على التسكين بل يتعداه إلى معالجة جذور المشكلة، مما يجعلها خيارا أمثل لمن يسعون إلى بدائل طبيعية آمنة.

"هتفضل تدعي للي قالك عليها!!".. تعرف على أقوى الأعشاب الطبيعية لعلاج الأمراض المزمنة.

استخلاص الزيوت من الأعشاب يحتاج إلى دقة وعناية للمحافظة على نقاء المركبات المفيدة داخلها. توضع الأجزاء الفعالة من النبات، كالأوراق أو الزهور، في زجاجة محكمة وتغمر بزيت ناقل مثل زيت الزيتون أو اللوز، تترك الزجاجة في مكان دافئ بعيدا عن الشمس لمدة لا تقل عن أسبوعين، ثم يصفى الزيت ليستخدم كعلاج موضعي أو كمكمل يدلك به الجلد، بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الخواص العلاجية للعشبة وتحويلها إلى زيت طبيعي متعدد الاستخدامات.

فوائد شوك الجمل وطريقة استخدامه

تشتهر عشبة شوك الجمل بفعاليتها في تطهير الكبد وتنقيته من السموم، مما يساعد على تحسين وظائفه والحد من الالتهابات الناتجة عن تراكم المواد الضارة. كما يساهم زيت شوك الجمل في تهدئة التشنجات العضلية وتنشيط الدورة الدموية، و يمكن استخدام مستخلص هذه العشبة إما عن طريق شرب منقوعها بعد تجفيف أوراقها، أو دهن زيت المستخلص على المواضع المصابة لتسكين الألم وتحفيز الشفاء الطبيعي للجسم.