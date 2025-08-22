إذا رأيت اللعاب على المخدة بعد النوم فهذا يعني أنك مصاب بمرض خطير.. ألحق نفسك 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد سيلان اللعاب أثناء النوم ظاهرة شائعة تثير تساؤلات لدى الكثيرين. ورغم أنها قد تسبب إحراجًا، إلا أن الأطباء يؤكدون أنها ليست دائمًا علامة على مشكلة خطيرة، وإن كانت قد تكون مرتبطة ببعض الحالات الصحية. هذه الظاهرة أكثر شيوعًا لدى الأطفال، خاصة خلال فترة التسنين، لكنها قد تحدث للبالغين أيضًا.

يوضح الخبراء أن سيلان اللعاب قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب:

وضعية النوم: النوم على أحد الجانبين يسهل خروج اللعاب من الفم.

احتقان الأنف: التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية قد تسبب انسداد الأنف، مما يدفع الشخص للتنفس من الفم ويزيد من إفراز اللعاب.

ارتجاع المريء: مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الحموضة، قد تحفز الغدد اللعابية.

مشاكل الفم والأسنان: التهابات اللوزتين أو مشاكل الأسنان قد تؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب.

الآثار الجانبية للأدوية: بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، قد تسبب سيلان اللعاب كأحد آثارها الجانبية.

كيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

إذا كنت تعاني من سيلان اللعاب الليلي، يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب. ويمكنك اتباع بعض الإجراءات للمساعدة في التخفيف من هذه الظاهرة: