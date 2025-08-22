الرياض - كتبت رنا صلاح - في تقرير طبي حديث، كشف الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمدرّب في جامعة هارفارد، أن الامتناع عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط قد يُحدث تحولات ملموسة في ملامح الوجه وصحة الجسم بشكل عام، وهو ما يعكس تأثير السكر العميق على وظائف الجسم الحيوية.

التوقف عن السكر يُعيد التوازن لجسمك

وأوضح سيثي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، أن التوقف عن تناول السكر يؤدي إلى انخفاض واضح في انتفاخ الوجه، ويقلل من احتباس السوائل حول العينين، كما يسهم في تقليص الدهون المتراكمة في منطقة البطن والكبد، وهي من أبرز المؤشرات على تحسن الحالة الصحية العامة.



ويشير الخبراء إلى أن الامتناع عن السكر لا يقتصر تأثيره على الشكل الخارجي فحسب، بل يمتد ليشمل توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهي المنظومة الدقيقة من الكائنات الحية التي تلعب دوراً محورياً في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

كما يُلاحظ تحسن في نضارة البشرة، وتراجع في ظهور حب الشباب والبقع الجلدية.



ويحذر مختصون في التغذية من أن السكر، لا سيما النوع المعروف بـ"السكر الحر"، قد يسبب نوعاً من الإدمان لدى بعض الأشخاص، ويجب التعامل معه بحذر يشبه التعامل مع المواد السامة كالكحول والمخدرات.

ويشمل هذا النوع من السكر تلك الموجودة في الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، إضافة إلى بعض السكريات الطبيعية الموجودة في العسل وعصائر الفاكهة غير المحلاة.



في المقابل، لا يُصنّف السكر الموجود في الحليب والفواكه والخضراوات ضمن "السكر الحر"، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ما يجعل هذه المصادر أكثر أماناً من الناحية التغذوية.



ورغم أن التوقف عن السكر قد يسبب أعراض انسحاب مؤقتة مثل الصداع واضطرابات المعدة، إلا أن فوائده الصحية تتضمن تعزيز الطاقة، وتحسين جودة النوم، والمساهمة في فقدان الوزن، وتقوية الشعر والبشرة والأظافر، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.



وتوصي الهيئات الصحية باستبدال المشروبات المحلاة بالماء، والحد من استهلاك عصائر الفاكهة غير المحلاة إلى 150 مل يومياً، وتقليل السكر المضاف تدريجياً في المشروبات الساخنة، أو استخدام محليات بديلة باعتدال.