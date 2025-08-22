عمرنا ضاع وفاكرينها للقص بس .. اكتشف 7 استخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل

الرياض - كتبت رنا صلاح - لدوما اعتدنا على استعمال قصافة الأظافر كواحدة من أدوات العناية الشخصية البسيطة ووظيفتها محدودة، لا يقتصر دورها قصّ الأظافر والمحافظة على نظافتها لكن المفاجأة أن تلك الأداة الصغيرة تخفي خلفها قدرات سحرية واستخدامات ذكية قد تذهلك، وتجعلك تعيد النظر مرة ثانية في قيمتها داخل بيتك من فتح العلب المغلقة بطريقة محكمة، إلى استخدامات جديدة ومبتكرة في السفر والطوارئ وكذلك التكنولوجيا سوف نستعرض لك في هذا المقال أبرز 7 استخدامات عبقرية وسحرية لقصافة الأظافر لم تخطر على بالك في يوم من الأيام، وسوف تجعلك لا تستغني عن القصافة أبدًا.
استخدامات سحرية لقصافة الأظافر
توجد العديد من الاستعمالات التي يمكن أن تستفيدي منها في المنزل من قصافة الأظافر كالتالي:
- أولا بالنسبة للسيدات التي تقوم بأعمال الخيوط مثل الكروشيه يمكن استخدام قصافة الأظافر بوضع الخيط في الفتحة الموجودة في آخرها بما يضمن تنظيم مرور حركة الخيط وعدم إهدار بكرة الخيط بأكثر من المطلوب.
- ثانيا بالنسبة لزجاجات المياه الغازية أو البرطمانات الجديدة والتي يكون هناك صعوبة في فتحها يستخدم الجزء المنحنى الموجود في قصافة الأظافر في فتحه تلك الأعراض بسهوله.
- ثالثا بالنسبة للكراتين التي يمكن أن تكون مغلقة بواسطة شراء بلاستيكية يستخدم اللسان الحديدي الموجود في القصافة لفتح تلك الكراتين بسهوله.
- رابعا بالنسبة للأشخاص التي تقوم بالعمل في حرف يدويه تحتاج إلى استخدام قصافة أسلاك نجد أن قصافة الأظافر تعتبر بديل ناجح في حالة عدم تواجد قصافة أسلاك.
- أخيرا بالنسبة للسيدات التي تقوم بمتابعة برامج على الهاتف في المطبخ يمكن أن يتم وضع الهاتف المحمول بين فكي قصافة الأظافر لتسهيل المشاهدة.