الرياض - كتبت رنا صلاح - يساعد إدخال أطعمة مفيدة في النظام الغذائي اليومي على دعم وظائف القولون وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض ويؤدي تحسين أسلوب التغذية إلى تنظيف الجهاز الهضمي بشكل طبيعي وتعزيز مقاومة الجسم للتحولات التي قد تسبب السرطان

رجع توازن جهازك الهضمي بالأكل الصح ثمانية أطعمة تحمي القولون من الداخل

يؤدي تناول الألياف إلى تسريع خروج الفضلات من الأمعاء ويقلل من احتكاكها بجدار القولون مما يحد من التهيج ويحافظ على بيئة صحية تمنع تطور الالتهابات والمضاعفات الخفية

تناول الشوفان الكامل في الفطور لدعم وظيفة الهضم

إضافة العدس أو الفاصوليا إلى الغداء مرتين أسبوعيا

استخدام أوراق السبانخ أو الكرنب ضمن الوجبات اليومية

أكل التفاح أو الكمثرى مع القشرة للحصول على الألياف الطبيعية

تناول مضادات الأكسدة لتجديد الخلايا

يساعد تناول مضادات الأكسدة على تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرة ويمنع تحطم الخلايا ويساهم في الحماية من التغيرات التي قد تؤدي إلى تكوين أورام في القولون

أكل التوت الأزرق أو الفراولة ضمن الوجبات الخفيفة اليومية

إضافة الكركم إلى الأرز أو الحساء لمزيد من الفائدة

شرب الشاي الأخضر لتعزيز النشاط الطبيعي للخلايا

تناول حفنة من الجوز أو اللوز لدعم صحة الجسم بالكامل

إمداد الجسم بالكالسيوم وفيتامين د باستمرار

يساهم الكالسيوم في تقوية بطانة القولون ويعزز فيتامين د تجدد الخلايا ويقلل من فرصة حدوث خلل في الأنسجة مما يدعم وظيفة الأمعاء ويقلل من المشكلات المرتبطة بالالتهابات المزمنة

أكل الزبادي الطبيعي صباحا أو مساء ضمن الوجبات الرئيسية

تناول الجبن قليل الدسم كإضافة إلى الوجبات الخفيفة

اختيار سمك السردين أو السلمون مرتين كل أسبوع

الخروج تحت أشعة الشمس في وقت مبكر للحصول على فيتامين د الطبيعي

يدعم تناول هذه الأطعمة صحة القولون ويقلل من مخاطر التعرض للأورام ويمنح الجسم عناصر غذائية مهمة تعمل على تقوية المناعة وتحسين الأداء العام للجهاز الهضمي دون الحاجة إلى علاجات أو مكملات خارجية